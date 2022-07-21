https://sputnik-abkhazia.ru/20220721/posol-rossii-mikhail-shurgalin-vruchil-prezidentu-abkhazii-veritelnye-gramoty-1040420959.html

Посол России Михаил Шургалин вручил президенту Абхазии верительные грамоты

Посол России Михаил Шургалин вручил президенту Абхазии верительные грамоты

Посол России в Абхазии Михаил Шургалин приступил к исполнению обязанностей 13 июля, после вручения копий верительных грамот главе абхазского МИД. 21.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-21T19:20+0300

2022-07-21T19:20+0300

2022-07-21T19:25+0300

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СУХУМ, 21 июл - Sputnik, Асмат Цвижба. Чрезвычайный и полномочный посол России в Абхазии Михаил Шургалин вручил президенту Абхазии Аслану Бжания верительные грамоты."Как неоднократно отмечалось, в результате тесного взаимодействия нам удалось создать самую обширную договорно-правовую базу двусторонних отношений. В настоящее время абхазская и российская стороны активно продвигаются в вопросах синхронизации национального законодательства с законодательством Российской Федерации, что является важным условием реализации всех намеченных планов в сфере обороны и безопасности, экономического, социального, научно-технического, образовательного и культурного сотрудничества",- сказал президент.Глава государства подчеркнул, что важная составляющая абхазо-российских отношений - это содействие социально-экономическому развитию Абхазии. "Это неоценимая помощь, оказываемая нам Российской Федерацией. Считаю необходимым активно наращивать торгово-экономические связи между нашими странами. Вместе с тем хочу особо подчеркнуть, что с учетом международной обстановки, беспрецедентного санкционного давления на нашего союзника - Россию, грубого вмешательства западных государств и военно-политических альянсов в ход специальной военной операции на Украине, на передний план выходит вопрос взаимодействия союзных стран в противостоянии внешним угрозам в целом, и денацификации Украины, в частности. Именно поэтому наше взаимное стремление кформированию внешнего контура безопасности обретает наиболее актуальный характер",- добавил он. Также глава государства подчеркнул, что предыдущие послы России в Абхазии Семен Григорьев и Алексей Двинянин проделали огромную работу, за которую народ Абхазии им очень признателен. "Ваши коллеги оставили Вам хорошее наследие. Не сомневаюсь в том, что и Вы приложите максимум усилий в деле укрепления и развития союзнических отношений между Республикой Абхазия и Российской Федерацией, а работать есть над чем", - заявил Бжания. Михаил Шургалин, в свою очередь, отметил, что для него большая честь вручить президенту верительные грамоты. Он еще раз подчеркнул, что Россия и Абхазия - союзники и стратегические партнеры. "Президент России Владимир Владимирович Путин доверив мне высокое назначение представлять его здесь, просил передать верительные грамоты, что означает, что президент просит вас верить моему слову", - сказал он.Михаил Шургалин был назначен послом России в Абхазии 31 мая 2022 года. Его предшественником был Алексей Двинянин, он занимал пост главы дипмиссии четыре года.До назначения на должность посла России в Абхазии Михаил Шургалин работал заместителем директора Четвертого департамента стран СНГ российского МИД.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220720/otnosheniya-s-gruziey-i-sotrudnichestvo-s-rossiey-obsudili-v-mid-abkhazii-1040388362.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220713/posol-rossii-v-abkhazii-mikhail-shurgalin-pristupil-k-ispolneniyu-obyazannostey-1040235713.html

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