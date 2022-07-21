https://sputnik-abkhazia.ru/20220721/premer-ministr-italii-mario-dragi-uydet-v-otstavku-1040405916.html

Премьер-министр Италии Марио Драги уйдет в отставку

Премьер-министр Италии Марио Драги уйдет в отставку

Ранее, 14 июля, Драги уже заявлял о намерении подать в отставку, причиной решения называлось отсутствие поддержки от одной из ведущих партий страны. 21.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-21T13:40+0300

2022-07-21T13:40+0300

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СУХУМ, 21 июл – Sputnik. Марио Драги подтвердил решение об уходе в отставку с поста главы правительства Италии, которое будет продолжать исполнять свои обязанности, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение президентского Квиринальского дворца.На прошлой неделе премьер-министр уже заявлял о намерении уйти со своего поста, причиной решения послужило отсутствие поддержки одной из ведущих партий страны "Движение 5 звезд", которая, в свою очередь, не поддержала парламентский вотум доверия и забраковала антикризисные меры в экономике и энергетике, представленные командой премьера.Накануне правительство Италии получило в сенате относительное большинство в ходе голосования по вопросу о доверии. Вотум доверия Драги получил – в поддержку его кабинета высказались 95 из 133 принявших участие в голосовании сенаторов. При этом три ведущие итальянские партии – "Движение 5 звезд", "Вперед, Италия" и "Лига" не захотели участвовать в голосовании.Ранее еще один европейский премьер-министр подал в отставку – со своего поста ушел глава британского правительства и лидер Консервативной партии Борис Джонсон. Его отставке предшествовала череда скандалов: за два дня кабинет министров покинули более 50 человек, в том числе министры финансов и здравоохранения. Члены правительства заявили о недоверии к Джонсону и несогласии с его политикой.Джонсон намерен исполнять обязанности премьера до назначения нового главы кабмина, на должность которого претендует в том числе глава британского МИД Лиз Трасс.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220707/premer-velikobritanii-boris-dzhonson-obyavil-ob-ukhode-v-otstavku-1040115597.html

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