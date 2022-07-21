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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 22 июля

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 22 июля

Погода Черноморского побережья Абхазии по-прежнему неустойчива, сохранится как влияние юго-восточной периферии западного антициклона, так и южного циклона. 21.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-21T16:25+0300

2022-07-21T16:25+0300

2022-07-21T16:25+0300

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 21 июл - Sputnik. В пятницу, 22 июля, ожидается облачная с прояснениями погода, ночью и утром дождь, местами возможна гроза, туман с моросью, днем - преимущественно без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами в порывах до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +17°С до +22.0°С, днем от +22°С до +27°С.Температура морской воды +25°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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2022

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода в абхазии