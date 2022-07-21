https://sputnik-abkhazia.ru/20220721/rossiyskie-istrebiteli-sbili-ukrainskiy-samolet-su-25-v-dnr-1040409692.html

Российские истребители сбили украинский самолет Су-25 в ДНР

Российские истребители сбили украинский самолет Су-25 в ДНР

В рамках военной спецоперации на Украине российские войска уничтожают военную инфраструктуру и вооружение противника. 21.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-21T15:56+0300

2022-07-21T15:56+0300

2022-07-21T15:56+0300

военная спецоперация рф в донбассе

россия

украина

министерство обороны рф

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/103044/81/1030448114_0:94:3309:1955_1920x0_80_0_0_68d2be9b7aefeeb2be3b484cf648bd10.jpg

СУХУМ, 21 июл - Sputnik. Истребительная авиация ВКС России сбила украинский самолет Су-25 в небе над ДНР, сообщает Министерство обороны России. Ведомство сообщает, что, по уточненным данным, в результате высокоточного удара 16 июля по пункту временной дислокации националистов в центре отдыха "Империя" в Одесской области, было ликвидировано более 600 боевиков, в том числе до 120 иностранных наемников. Кроме того, в результате удара 17 июля по пункту временной дислокации подразделения ВСУ в Николаеве было уничтожено более 320 националистов.Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России за сутки было поражено девять пунктов управления, в том числе 59-й бригады морской пехоты в Николаеве, где размещались иностранные наемники, а также 14-й механизированной бригады в районе Артемовска и штаб-квартира СБУ в городе Краматорск. Уничтожено шесть складов с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами. В рамках контрбатарейной борьбы за сутки были поражены батарея РСЗО "Ураган" и батарея самоходных артиллерийских гаубиц "Акация" с радиолокационной станцией контрбатарейной борьбы в Харьковской области, восемь украинских взводов РСЗО "Град", девять артиллерийских взводов гаубиц Д-20 и семь артиллерийских взводов орудий Д-30.Военная спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целью были заявлены денацификация и демилитаризация страны, защита жителей Донбасса от действий киевского режима.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220721/istochnik-v-silovykh-strukturakh-nato-sami-upravlyayut-ustanovkami-rszo-himars-na-ukraine-1040407369.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220720/avdeevka-kto-ne-vyshel-tot-v-kotle-1040390762.html

россия

украина

донбасс

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, украина, министерство обороны рф, донбасс