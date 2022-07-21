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Российские истребители сбили украинский самолет Су-25 в ДНР
Российские истребители сбили украинский самолет Су-25 в ДНР
В рамках военной спецоперации на Украине российские войска уничтожают военную инфраструктуру и вооружение противника. 21.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-21T15:56+0300
2022-07-21T15:56+0300
2022-07-21T15:56+0300
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СУХУМ, 21 июл - Sputnik. Истребительная авиация ВКС России сбила украинский самолет Су-25 в небе над ДНР, сообщает Министерство обороны России. Ведомство сообщает, что, по уточненным данным, в результате высокоточного удара 16 июля по пункту временной дислокации националистов в центре отдыха "Империя" в Одесской области, было ликвидировано более 600 боевиков, в том числе до 120 иностранных наемников. Кроме того, в результате удара 17 июля по пункту временной дислокации подразделения ВСУ в Николаеве было уничтожено более 320 националистов.Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России за сутки было поражено девять пунктов управления, в том числе 59-й бригады морской пехоты в Николаеве, где размещались иностранные наемники, а также 14-й механизированной бригады в районе Артемовска и штаб-квартира СБУ в городе Краматорск. Уничтожено шесть складов с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами. В рамках контрбатарейной борьбы за сутки были поражены батарея РСЗО "Ураган" и батарея самоходных артиллерийских гаубиц "Акация" с радиолокационной станцией контрбатарейной борьбы в Харьковской области, восемь украинских взводов РСЗО "Град", девять артиллерийских взводов гаубиц Д-20 и семь артиллерийских взводов орудий Д-30.Военная спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целью были заявлены денацификация и демилитаризация страны, защита жителей Донбасса от действий киевского режима.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220721/istochnik-v-silovykh-strukturakh-nato-sami-upravlyayut-ustanovkami-rszo-himars-na-ukraine-1040407369.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220720/avdeevka-kto-ne-vyshel-tot-v-kotle-1040390762.html
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россия, украина, министерство обороны рф, донбасс
Российские истребители сбили украинский самолет Су-25 в ДНР
В рамках военной спецоперации на Украине российские войска уничтожают военную инфраструктуру и вооружение противника.
СУХУМ, 21 июл - Sputnik
. Истребительная авиация ВКС России сбила украинский самолет Су-25 в небе над ДНР, сообщает
Министерство обороны России.
Кроме того, российские средства ПВО сбили украинский вертолет Ми-8 и пять беспилотников, перехватили восемь снарядов РСЗО "Ураган" в Херсонской и Харьковской областях.
Ведомство сообщает, что, по уточненным данным, в результате высокоточного удара 16 июля по пункту временной дислокации националистов в центре отдыха "Империя" в Одесской области, было ликвидировано более 600 боевиков, в том числе до 120 иностранных наемников. Кроме того, в результате удара 17 июля по пункту временной дислокации подразделения ВСУ в Николаеве было уничтожено более 320 националистов.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России за сутки было поражено девять пунктов управления, в том числе 59-й бригады морской пехоты в Николаеве, где размещались иностранные наемники, а также 14-й механизированной бригады в районе Артемовска и штаб-квартира СБУ в городе Краматорск. Уничтожено шесть складов с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами.
В рамках контрбатарейной борьбы за сутки были поражены батарея РСЗО "Ураган" и батарея самоходных артиллерийских гаубиц "Акация" с радиолокационной станцией контрбатарейной борьбы в Харьковской области, восемь украинских взводов РСЗО "Град", девять артиллерийских взводов гаубиц Д-20 и семь артиллерийских взводов орудий Д-30.
Военная спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целью были заявлены денацификация и демилитаризация страны, защита жителей Донбасса от действий киевского режима.