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Синоптики предупредили о грядущих ливнях в Сочи
Синоптики предупредили о грядущих ливнях в Сочи
В городе-курорте ожидаются ливни, возможно, с грозами и градом, а также сильный ветер. 21.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-21T17:20+0300
2022-07-21T17:20+0300
2022-07-21T17:38+0300
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шторм
смерч
гроза
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СУХУМ, 21 июл – Sputnik. На территории Сочи с 22 по 23 июля синоптики прогнозируют резкое ухудшение погоды. Об этом сообщает официальный Telegram-канал администрации города Сочи.Указывается, что не исключен подъем уровня воды в реках, местами с достижением неблагоприятных отметок. Возрастает риск схода небольших селей. Также есть вероятность формирования смерчей над морем на участке Магри - Веселое.В Краснодарском крае летом часто бывают дожди, ливни, смерчи, в этот период сотрудники МЧС работают в усиленном режиме. Жителям и гостям курорта соблюдать все необходимые меры предосторожности и на время отказаться от отдыха у воды.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220625/bolee-100-chelovek-privlekli-k-poisku-lyudey-kotorykh-uneslo-v-more-v-sochi-1039807690.html
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сочи, краснодарский край, прогнозы, шторм, смерч, гроза
Синоптики предупредили о грядущих ливнях в Сочи
17:20 21.07.2022 (обновлено: 17:38 21.07.2022)
В городе-курорте ожидаются ливни, возможно, с грозами и градом, а также сильный ветер.
СУХУМ, 21 июл – Sputnik.
На территории Сочи с 22 по 23 июля синоптики прогнозируют резкое ухудшение погоды. Об этом сообщает
официальный Telegram-канал администрации города Сочи.
На черноморском курорте прогнозируются сильные дожди, ливни с грозами и градом, а также шквалистым усилением ветра до 20-22 метров в секунду.
Указывается, что не исключен подъем уровня воды в реках, местами с достижением неблагоприятных отметок. Возрастает риск схода небольших селей.
Также есть вероятность формирования смерчей над морем на участке Магри - Веселое.
В Краснодарском крае летом часто бывают дожди, ливни, смерчи, в этот период сотрудники МЧС работают в усиленном режиме. Жителям и гостям курорта соблюдать все необходимые меры предосторожности и на время отказаться от отдыха у воды.