https://sputnik-abkhazia.ru/20220721/sinoptiki-predupredili-o-gryaduschikh-livnyakh-v-sochi-1040410720.html

Синоптики предупредили о грядущих ливнях в Сочи

Синоптики предупредили о грядущих ливнях в Сочи

В городе-курорте ожидаются ливни, возможно, с грозами и градом, а также сильный ветер. 21.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-21T17:20+0300

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сочи

краснодарский край

прогнозы

шторм

смерч

гроза

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СУХУМ, 21 июл – Sputnik. На территории Сочи с 22 по 23 июля синоптики прогнозируют резкое ухудшение погоды. Об этом сообщает официальный Telegram-канал администрации города Сочи.Указывается, что не исключен подъем уровня воды в реках, местами с достижением неблагоприятных отметок. Возрастает риск схода небольших селей. Также есть вероятность формирования смерчей над морем на участке Магри - Веселое.В Краснодарском крае летом часто бывают дожди, ливни, смерчи, в этот период сотрудники МЧС работают в усиленном режиме. Жителям и гостям курорта соблюдать все необходимые меры предосторожности и на время отказаться от отдыха у воды.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220625/bolee-100-chelovek-privlekli-k-poisku-lyudey-kotorykh-uneslo-v-more-v-sochi-1039807690.html

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сочи, краснодарский край, прогнозы, шторм, смерч, гроза