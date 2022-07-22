https://sputnik-abkhazia.ru/20220722/ardzinba-i-shurgalin-podveli-itogi-zasedaniya-obschestvennogo-soveta-pri-mid-1040447460.html

Ардзинба и Шургалин подвели итоги заседания Общественного совета при МИД

Ардзинба и Шургалин подвели итоги заседания Общественного совета при МИД

Расширенное заседание Общественного совета при МИД Абхазии с участием Чрезвычайного и Полномочного посла России в республике Михаила Шургалина, состоялось 22... 22.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-22T23:57+0300

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2022-07-22T23:57+0300

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СУХУМ, 22 июл - Sputnik. Глава МИД Абхазии Инал Ардзинба и посол России в республике Михаил Шургалин подвели итоги расширенного заседания Общественного совета, который состоялся в пятницу 22 июля.По словам Ардзинба, на заседании обсудили вопросы двойного гражданства, взаимодействие с гражданским обществом и ситуацию с передачей госдачи в Пицунде."Я считаю, что прошло очень продуктивно. Мы обсудили широкий круг вопросов, практически, наверное, все сферы нашего взаимодействия", - сказал глава внешнеполитического ведомства Абхазии. Дискуссия показала, что среди абхазской общественности есть большой запрос на обсуждение тем, связанных с абхазо-российскими отношениями, заявил в свою очередь Шургалин. Михаил Шургалин был назначен послом России в Абхазии указом президента Владимира Путина 31 мая.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220722/obschestvennost-poznakomilas-s-novym-poslom-rossii-v-abkhazii-mikhailom-shurgalinym-1040445559.html

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