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Ардзинба и Шургалин подвели итоги заседания Общественного совета при МИД
Ардзинба и Шургалин подвели итоги заседания Общественного совета при МИД
Расширенное заседание Общественного совета при МИД Абхазии с участием Чрезвычайного и Полномочного посла России в республике Михаила Шургалина, состоялось 22... 22.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-22T23:57+0300
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СУХУМ, 22 июл - Sputnik. Глава МИД Абхазии Инал Ардзинба и посол России в республике Михаил Шургалин подвели итоги расширенного заседания Общественного совета, который состоялся в пятницу 22 июля.По словам Ардзинба, на заседании обсудили вопросы двойного гражданства, взаимодействие с гражданским обществом и ситуацию с передачей госдачи в Пицунде."Я считаю, что прошло очень продуктивно. Мы обсудили широкий круг вопросов, практически, наверное, все сферы нашего взаимодействия", - сказал глава внешнеполитического ведомства Абхазии. Дискуссия показала, что среди абхазской общественности есть большой запрос на обсуждение тем, связанных с абхазо-российскими отношениями, заявил в свою очередь Шургалин. Михаил Шургалин был назначен послом России в Абхазии указом президента Владимира Путина 31 мая.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220722/obschestvennost-poznakomilas-s-novym-poslom-rossii-v-abkhazii-mikhailom-shurgalinym-1040445559.html
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Ардзинба и Шургалин подвели итоги заседания Общественного совета при МИД
Расширенное заседание Общественного совета при МИД Абхазии с участием Чрезвычайного и Полномочного посла России в республике Михаила Шургалина, состоялось 22 июля.
СУХУМ, 22 июл - Sputnik. Глава МИД Абхазии Инал Ардзинба и посол России в республике Михаил Шургалин подвели итоги расширенного заседания Общественного совета, который состоялся в пятницу 22 июля.
По словам Ардзинба, на заседании обсудили вопросы двойного гражданства, взаимодействие с гражданским обществом и ситуацию с передачей госдачи в Пицунде.
"Я считаю, что прошло очень продуктивно. Мы обсудили широкий круг вопросов, практически, наверное, все сферы нашего взаимодействия", - сказал глава внешнеполитического ведомства Абхазии.
Дискуссия показала, что среди абхазской общественности есть большой запрос на обсуждение тем, связанных с абхазо-российскими отношениями, заявил в свою очередь Шургалин.
"Мне очень понравилось, что практически все участники сегодняшнего заседания проявили живой интерес, активно выражали свое мнение, и в этом, собственно, и есть суть демократии - чтобы мы могли встречаться, обсуждать и вырабатывать совместно общие решения на благо России и на благо Абхазии", - сказал посол.
Михаил Шургалин был назначен послом России в Абхазии указом президента Владимира Путина 31 мая.