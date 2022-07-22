https://sputnik-abkhazia.ru/20220722/ator-spros-na-abkhaziyu-vyros-pochti-na-tret-po-sravneniyu-s-proshlym-godom-1040425637.html
АТОР: спрос на Абхазию вырос почти на треть по сравнению с прошлым годом
АТОР: спрос на Абхазию вырос почти на треть по сравнению с прошлым годом
В популярных отелях и санаториях Абхазии сложно со свободными местами на август и даже на сентябрь. 22.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-22T09:25+0300
2022-07-22T09:25+0300
2022-07-22T10:15+0300
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СУХУМ, 22 июл – Sputnik. Спрос на Абхазию в сезоне 2022 года вырос в среднем на 20-30%, сообщается на сайте ассоциации туроператоров России. По мнению экспертов, одна из причин – хорошая транспортная доступность: в Абхазию можно приехать на поезде, по морю и, конечно, доступна развитая маршрутная сеть с прилетом в Сочи.По наблюдениям специалистов "Дельфина" уже сейчас туристы активно бронируют август и бархатный сезон. В "Русском Экспрессе" полагают, что при благоприятной погоде, загрузка абхазских отелей будет максимальной до конца октября. Тем, кто хочет сэкономить на отдыхе, лучше немного подождать – со второй половины сентября цены, как правило, падают на 10-15%. По оценкам представителей "Интуриста", с учетом сезонного снижения стоимости проживания и авиаперевозок, тур в Абхазию в конце сентября обойдется на 20-30% дешевле, чем на пике сезона.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220719/cutochnaya-arenda-oteley-i-kvartir-v-gagre-v-avguste-mozhet-podorozhat-na-13-1040351343.html
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Sputnik Абхазия
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MIA „Rosiya Segodnya“
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media@sputniknews.com
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отдых, новости, туризм
АТОР: спрос на Абхазию вырос почти на треть по сравнению с прошлым годом
09:25 22.07.2022 (обновлено: 10:15 22.07.2022)
В популярных отелях и санаториях Абхазии сложно со свободными местами на август и даже на сентябрь.
СУХУМ, 22 июл – Sputnik.
Спрос на Абхазию в сезоне 2022 года вырос в среднем на 20-30%, сообщается
на сайте ассоциации туроператоров России.
По мнению экспертов, одна из причин – хорошая транспортная доступность: в Абхазию можно приехать на поезде, по морю и, конечно, доступна развитая маршрутная сеть с прилетом в Сочи.
По наблюдениям специалистов "Дельфина" уже сейчас туристы активно бронируют август и бархатный сезон. В "Русском Экспрессе" полагают, что при благоприятной погоде, загрузка абхазских отелей будет максимальной до конца октября.
Тем, кто хочет сэкономить на отдыхе, лучше немного подождать – со второй половины сентября цены, как правило, падают на 10-15%.
По оценкам представителей "Интуриста", с учетом сезонного снижения стоимости проживания и авиаперевозок, тур в Абхазию в конце сентября обойдется на 20-30% дешевле, чем на пике сезона.