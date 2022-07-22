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Биржевые цены на бензин в России увеличились более чем на 10% за неделю

Биржевые цены на бензин в России увеличились более чем на 10% за неделю

Рост оптовых цен на бензин, как уточняют эксперты, не отразятся на розничных ценах для автовладельцев. 22.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-22T18:36+0300

2022-07-22T18:36+0300

2022-07-22T18:36+0300

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СУХУМ, 22 июл - Sputnik. Стоимость бензина марок Аи-92 и Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за прошедшую торговую неделю выросла более чем на 10%, свидетельствуют данные торгов.По территориальному индексу Европейской части России 22 июля цена бензина Аи-92 поднялась на 11,49%, в прошлую пятницу она росла до 42 717 рублей за тонну. Бензин марки Аи-95 подорожал за неделю на 12,58% - до 48 656 рублей за тонну.Такой рост цен эксперты объясняют корректировкой демпфериующего механизма, который призван сглаживать колебания цен на топливо. При этом демпфер будет действовать с сентября по декабрь 2022 года.Биржевые цены на топливо в России стали заметно расти в конце 2020 года, к лету 2021 года стоимость основных его видов обновила исторические рекорды. С февраля 2022 года стоимость бензина двух самых популярных марок - Аи-92 и Аи-95 - начала активно снижаться. Эксперты связывали это с санкционными ограничениями на поставки нефти и нефтепродуктов в страны Запада.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220718/nazvany-strany--lidery-po-dostupnosti-benzina-v-evrope-1040324941.html

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