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Биржевые цены на бензин в России увеличились более чем на 10% за неделю
Биржевые цены на бензин в России увеличились более чем на 10% за неделю
Рост оптовых цен на бензин, как уточняют эксперты, не отразятся на розничных ценах для автовладельцев. 22.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-22T18:36+0300
2022-07-22T18:36+0300
2022-07-22T18:36+0300
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СУХУМ, 22 июл - Sputnik. Стоимость бензина марок Аи-92 и Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за прошедшую торговую неделю выросла более чем на 10%, свидетельствуют данные торгов.По территориальному индексу Европейской части России 22 июля цена бензина Аи-92 поднялась на 11,49%, в прошлую пятницу она росла до 42 717 рублей за тонну. Бензин марки Аи-95 подорожал за неделю на 12,58% - до 48 656 рублей за тонну.Такой рост цен эксперты объясняют корректировкой демпфериующего механизма, который призван сглаживать колебания цен на топливо. При этом демпфер будет действовать с сентября по декабрь 2022 года.Биржевые цены на топливо в России стали заметно расти в конце 2020 года, к лету 2021 года стоимость основных его видов обновила исторические рекорды. С февраля 2022 года стоимость бензина двух самых популярных марок - Аи-92 и Аи-95 - начала активно снижаться. Эксперты связывали это с санкционными ограничениями на поставки нефти и нефтепродуктов в страны Запада.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220718/nazvany-strany--lidery-po-dostupnosti-benzina-v-evrope-1040324941.html
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бензин, экономика, россия, в мире
Биржевые цены на бензин в России увеличились более чем на 10% за неделю
Рост оптовых цен на бензин, как уточняют эксперты, не отразятся на розничных ценах для автовладельцев.
СУХУМ, 22 июл - Sputnik. Стоимость бензина марок Аи-92 и Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за прошедшую торговую неделю выросла более чем на 10%, свидетельствуют данные торгов.
По территориальному индексу Европейской части России 22 июля цена бензина Аи-92 поднялась на 11,49%, в прошлую пятницу она росла до 42 717 рублей за тонну. Бензин марки Аи-95 подорожал за неделю на 12,58% - до 48 656 рублей за тонну.
Такой рост цен эксперты объясняют корректировкой демпфериующего механизма, который призван сглаживать колебания цен на топливо. При этом демпфер будет действовать с сентября по декабрь 2022 года.
"Текущий рост однозначно связан с изменением параметров демпфера. Скорее всего, выплаты по нефтяным компаниям с 1 сентября будут меньше, причем значительно. Спрос остается на стабильном уровне, поэтому никаких других факторов, включая высокий сезон, для изменения цен вверх нет", - прокомментировал РИА Новости
вице-президент Независимого топливного союза (НТС) Дмитрий Гусев.
Биржевые цены на топливо в России стали заметно расти в конце 2020 года, к лету 2021 года стоимость основных его видов обновила исторические рекорды. С февраля 2022 года стоимость бензина двух самых популярных марок - Аи-92 и Аи-95 - начала активно снижаться. Эксперты связывали это с санкционными ограничениями на поставки нефти и нефтепродуктов в страны Запада.