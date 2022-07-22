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Более 280 тысяч человек посетили Рицу и Новоафонскую пещеру за полгода

Более 280 тысяч человек посетили Рицу и Новоафонскую пещеру за полгода

Рицинский национальный реликтовый парк и Новоафонская пещера – два главных туристических объекта Абхазии, расположенные в Гудаутском районе. 22.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-22T13:18+0300

2022-07-22T13:18+0300

2022-07-22T14:16+0300

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рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)

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ГУДАУТА, 22 июл – Sputnik. Более 280 тысяч туристов посетили Рицинский национальный парк и Новоафонскую пещеру к 1 июля 2022 года, отметил в своем докладе президенту Абхазии Аслану Бжания глава Гудаутского района Баграт Боджгуа."На 1 июля Новоафонскую пещеру посетили всего 98 тысяч 88 человек. Рицинский парк - 188 тысяч 508 человек", – сказал он.Боджгуа уточнил, что общая сумма выручки объектов составила 170 миллионов 481 тысяча рублей с учетом повышения стоимости билетов за вход в эти объекты с 1 мая 2022 года.За этот же период прошлого года общая сумма выручки Рицинского реликтового парка и Новоафонской пещеры составила 161 миллион 435 тысяч рублей.

рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)

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новости, отдых в абхазии, туризм, новоафонская пещера, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)