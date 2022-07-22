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Более 280 тысяч человек посетили Рицу и Новоафонскую пещеру за полгода
Более 280 тысяч человек посетили Рицу и Новоафонскую пещеру за полгода
Рицинский национальный реликтовый парк и Новоафонская пещера – два главных туристических объекта Абхазии, расположенные в Гудаутском районе. 22.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-22T13:18+0300
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ГУДАУТА, 22 июл – Sputnik. Более 280 тысяч туристов посетили Рицинский национальный парк и Новоафонскую пещеру к 1 июля 2022 года, отметил в своем докладе президенту Абхазии Аслану Бжания глава Гудаутского района Баграт Боджгуа."На 1 июля Новоафонскую пещеру посетили всего 98 тысяч 88 человек. Рицинский парк - 188 тысяч 508 человек", – сказал он.Боджгуа уточнил, что общая сумма выручки объектов составила 170 миллионов 481 тысяча рублей с учетом повышения стоимости билетов за вход в эти объекты с 1 мая 2022 года.За этот же период прошлого года общая сумма выручки Рицинского реликтового парка и Новоафонской пещеры составила 161 миллион 435 тысяч рублей.
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новости, отдых в абхазии, туризм, новоафонская пещера, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)
Более 280 тысяч человек посетили Рицу и Новоафонскую пещеру за полгода
13:18 22.07.2022 (обновлено: 14:16 22.07.2022)
Рицинский национальный реликтовый парк и Новоафонская пещера – два главных туристических объекта Абхазии, расположенные в Гудаутском районе.
ГУДАУТА, 22 июл – Sputnik. Более 280 тысяч туристов посетили Рицинский национальный парк и Новоафонскую пещеру к 1 июля 2022 года, отметил в своем докладе президенту Абхазии Аслану Бжания глава Гудаутского района Баграт Боджгуа.
"На 1 июля Новоафонскую пещеру посетили всего 98 тысяч 88 человек. Рицинский парк - 188 тысяч 508 человек", – сказал он.
Боджгуа уточнил, что общая сумма выручки объектов составила 170 миллионов 481 тысяча рублей с учетом повышения стоимости билетов
за вход в эти объекты с 1 мая 2022 года.
За этот же период прошлого года общая сумма выручки Рицинского реликтового парка и Новоафонской пещеры составила 161 миллион 435 тысяч рублей.