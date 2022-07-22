https://sputnik-abkhazia.ru/20220722/do-800-millionov-rubley-vydelyat-na-remont-i-stroitelstvo-dorog-v-gagrskom-rayone-1040441414.html
До 800 миллионов рублей выделят на ремонт и строительство дорог в Гагрском районе
До 800 миллионов рублей выделят на ремонт и строительство дорог в Гагрском районе
Всего по Инвестпрограмме содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2023-2025 годы Гагрскому району выделят примерно полтора миллиарда рублей. 22.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-22T18:55+0300
2022-07-22T18:55+0300
2022-07-22T19:07+0300
в абхазии
гагрский район
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/02/05/1031778649_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_49146bf7e37384a422f0f57198702297.jpg
ГАГРА, 22 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Около 800 миллионов рублей выделят на ремонт и строительство дорог в Гагрском районе, сообщил президент Абхазии Аслан Бжания на встрече с руководством и жителями Гагрского района в пятницу 22 июля.Глава государства уточнил, что речь идет в том числе о республиканской трассе от российско-абхазской границы.Ранее в своем докладе президенту глава администрации Гагрского района Юрий Хагуш отмечал, что по Инвестпрограмме за 2023-2025 годы предусмотрено вложение 771 миллиона рублей в сферу водоснабжения, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.Руководство Абхазии под председательством Аслана Бжания провело встречи с властями и населением Гудаутского и Гагрского районов в пятницу 22 июля.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220722/bolee-700-millionov-rubley-vydelyat-iz-investprgrammy-gagrskomu-rayonu-na-zhkkh-1040436519.html
гагрский район
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/02/05/1031778649_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_da9187020e0ef2c1978e441be45895cf.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
гагрский район, новости
До 800 миллионов рублей выделят на ремонт и строительство дорог в Гагрском районе
18:55 22.07.2022 (обновлено: 19:07 22.07.2022)
Всего по Инвестпрограмме содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2023-2025 годы Гагрскому району выделят примерно полтора миллиарда рублей.
ГАГРА, 22 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Около 800 миллионов рублей выделят на ремонт и строительство дорог в Гагрском районе, сообщил президент Абхазии Аслан Бжания на встрече с руководством и жителями Гагрского района в пятницу 22 июля.
"Я думаю, это неплохая новость, если на 800 миллионов рублей на территории Гагрского района мы построим дороги или отремонтируем их", - сказал он.
Глава государства уточнил, что речь идет в том числе о республиканской трассе от российско-абхазской границы.
Ранее в своем докладе президенту глава администрации Гагрского района Юрий Хагуш отмечал, что по Инвестпрограмме за 2023-2025 годы предусмотрено вложение 771 миллиона рублей в сферу водоснабжения, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.
Руководство Абхазии под председательством Аслана Бжания провело встречи с властями и населением Гудаутского и Гагрского районов в пятницу 22 июля.