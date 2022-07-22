https://sputnik-abkhazia.ru/20220722/do-800-millionov-rubley-vydelyat-na-remont-i-stroitelstvo-dorog-v-gagrskom-rayone-1040441414.html

До 800 миллионов рублей выделят на ремонт и строительство дорог в Гагрском районе

До 800 миллионов рублей выделят на ремонт и строительство дорог в Гагрском районе

Всего по Инвестпрограмме содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2023-2025 годы Гагрскому району выделят примерно полтора миллиарда рублей. 22.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-22T18:55+0300

2022-07-22T18:55+0300

2022-07-22T19:07+0300

в абхазии

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ГАГРА, 22 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Около 800 миллионов рублей выделят на ремонт и строительство дорог в Гагрском районе, сообщил президент Абхазии Аслан Бжания на встрече с руководством и жителями Гагрского района в пятницу 22 июля.Глава государства уточнил, что речь идет в том числе о республиканской трассе от российско-абхазской границы.Ранее в своем докладе президенту глава администрации Гагрского района Юрий Хагуш отмечал, что по Инвестпрограмме за 2023-2025 годы предусмотрено вложение 771 миллиона рублей в сферу водоснабжения, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.Руководство Абхазии под председательством Аслана Бжания провело встречи с властями и населением Гудаутского и Гагрского районов в пятницу 22 июля.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220722/bolee-700-millionov-rubley-vydelyat-iz-investprgrammy-gagrskomu-rayonu-na-zhkkh-1040436519.html

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