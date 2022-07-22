Оплата за свет в Гагрском районе превысила прошлогодние показатели

"Достигнуты результаты совместными усилиями с Гагрским филиалом "Черноморэнерго". Общий уровень сборов за потребленную электроэнергию в Гагрском районе за шесть месяцев составил 36,4 % против 28,5% за аналогичный период прошлого года, что в суммарном выражении составляет 41 миллион 263 тысяч рублей против 25 миллионов 974 тысяч рублей в прошлом году", - уточнил он.