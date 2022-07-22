https://sputnik-abkhazia.ru/20220722/oplata-za-svet-v-gagrskom-rayone-prevysila-proshlogodnie-pokazateli-1040435527.html
Оплата за свет в Гагрском районе превысила прошлогодние показатели
Оплата за свет в Гагрском районе превысила прошлогодние показатели
Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с руководством и жителями Гудаутского и Гагрского районов в пятницу 22 июля. Главы муниципалитетов отчитались о... 22.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-22T18:12+0300
2022-07-22T18:12+0300
2022-07-22T18:12+0300
в абхазии
гагрский район
новости
проблемы энергетической отрасли в абхазии
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ГАГРА, 22 июл - Sputnik, Бадри Есиава. Оплата электроэнергии в Гагрском районе за шесть месяцев превысила показатели 2021 года, сказал в отчете президенту Абхазии Аслану Бжания глава администрации Гагрского района Юрий Хагуш.По словам Хагуш, на сегодня суточный объем потребления электроэнергии составляет около полутора миллиона кВт•ч.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220722/sobiraemost-za-svet-v-gudautskom-rayone-vyrosla-vdvoe-1040431081.html
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гагрский район, новости, проблемы энергетической отрасли в абхазии
Оплата за свет в Гагрском районе превысила прошлогодние показатели
Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с руководством и жителями Гудаутского и Гагрского районов в пятницу 22 июля. Главы муниципалитетов отчитались о проделанной работе за первые полгода 2022 года.
ГАГРА, 22 июл - Sputnik, Бадри Есиава. Оплата электроэнергии в Гагрском районе за шесть месяцев превысила показатели 2021 года, сказал в отчете президенту Абхазии Аслану Бжания глава администрации Гагрского района Юрий Хагуш.
"Достигнуты результаты совместными усилиями с Гагрским филиалом "Черноморэнерго". Общий уровень сборов за потребленную электроэнергию в Гагрском районе за шесть месяцев составил 36,4 % против 28,5% за аналогичный период прошлого года, что в суммарном выражении составляет 41 миллион 263 тысяч рублей против 25 миллионов 974 тысяч рублей в прошлом году", - уточнил он.
По словам Хагуш, на сегодня суточный объем потребления электроэнергии составляет около полутора миллиона кВт•ч.