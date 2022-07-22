https://sputnik-abkhazia.ru/20220722/sobiraemost-za-svet-v-gudautskom-rayone-vyrosla-vdvoe-1040431081.html
Собираемость за свет в Гудаутском районе выросла вдвое
Собираемость за свет в Гудаутском районе выросла вдвое
По данным "Черноморэнерго", оплата за потребленную электроэнергию в Гудаутском районе достигла 30% за первое полугодие 2022 года. 22.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-22T14:58+0300
2022-07-22T14:58+0300
2022-07-22T15:08+0300
в абхазии
проблемы энергетической отрасли в абхазии
новости
гудаутский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102625/90/1026259082_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_4c4f726c3ef8014b2b45e08b24f28382.jpg
ГУДАУТА, 22 июл – Sputnik. Собираемость за свет в Гудаутском районе выросла вдвое по сравнению с прошлым годом, следует из доклада главы администрации Баграта Боджгуа. За шесть месяцев 2022 года платежи за электроэнергию составили 14 675,2 тысячи рублей, тогда как за аналогичный период прошлого года собрали 7 405 ,9 тысячи рублей.До 1 июля тариф за потребленную электроэнергию составлял 40 копеек за кВт∙ч для населения и 85 копеек для юрлиц. Согласно актуальным тарифам, абоненты со счетчиками платят 70 копеек за кВт∙ч в пределах соцнормы, абоненты без счетчиков – 90 копеек. Тариф за потребленную электроэнергию свыше соцнормы также равен 90 копеек за кВт∙ч. Юрлица платят 1, 4 рубля за кВт∙ч.Повышение цен на свет в Абхазии будет происходить поэтапно в течение пяти лет – в 2026 году тариф превысит два рубля для достижения "экономически обоснованного" уровня.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220708/tma-problem-so-svetom-kak-abkhazii-poborot-energodefitsit-1040151477.html
гудаутский район
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102625/90/1026259082_56:0:945:667_1920x0_80_0_0_ff952b21fb0c36cf49c5d3741c1b7472.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
проблемы энергетической отрасли в абхазии, новости, гудаутский район
Собираемость за свет в Гудаутском районе выросла вдвое
14:58 22.07.2022 (обновлено: 15:08 22.07.2022)
По данным "Черноморэнерго", оплата за потребленную электроэнергию в Гудаутском районе достигла 30% за первое полугодие 2022 года.
ГУДАУТА, 22 июл – Sputnik. Собираемость за свет в Гудаутском районе выросла вдвое по сравнению с прошлым годом, следует из доклада главы администрации Баграта Боджгуа.
За шесть месяцев 2022 года платежи за электроэнергию составили 14 675,2 тысячи рублей, тогда как за аналогичный период прошлого года собрали 7 405 ,9 тысячи рублей.
До 1 июля тариф за потребленную электроэнергию составлял 40 копеек за кВт∙ч для населения и 85 копеек для юрлиц. Согласно актуальным тарифам, абоненты со счетчиками платят 70 копеек за кВт∙ч в пределах соцнормы, абоненты без счетчиков – 90 копеек. Тариф за потребленную электроэнергию свыше соцнормы также равен 90 копеек за кВт∙ч. Юрлица платят 1, 4 рубля за кВт∙ч.
Повышение цен на свет в Абхазии будет происходить поэтапно в течение пяти лет – в 2026 году тариф превысит два рубля для достижения "экономически обоснованного" уровня.