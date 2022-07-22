https://sputnik-abkhazia.ru/20220722/sobiraemost-za-svet-v-gudautskom-rayone-vyrosla-vdvoe-1040431081.html

Собираемость за свет в Гудаутском районе выросла вдвое

Собираемость за свет в Гудаутском районе выросла вдвое

По данным "Черноморэнерго", оплата за потребленную электроэнергию в Гудаутском районе достигла 30% за первое полугодие 2022 года. 22.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-22T14:58+0300

2022-07-22T14:58+0300

2022-07-22T15:08+0300

в абхазии

проблемы энергетической отрасли в абхазии

новости

гудаутский район

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ГУДАУТА, 22 июл – Sputnik. Собираемость за свет в Гудаутском районе выросла вдвое по сравнению с прошлым годом, следует из доклада главы администрации Баграта Боджгуа. За шесть месяцев 2022 года платежи за электроэнергию составили 14 675,2 тысячи рублей, тогда как за аналогичный период прошлого года собрали 7 405 ,9 тысячи рублей.До 1 июля тариф за потребленную электроэнергию составлял 40 копеек за кВт∙ч для населения и 85 копеек для юрлиц. Согласно актуальным тарифам, абоненты со счетчиками платят 70 копеек за кВт∙ч в пределах соцнормы, абоненты без счетчиков – 90 копеек. Тариф за потребленную электроэнергию свыше соцнормы также равен 90 копеек за кВт∙ч. Юрлица платят 1, 4 рубля за кВт∙ч.Повышение цен на свет в Абхазии будет происходить поэтапно в течение пяти лет – в 2026 году тариф превысит два рубля для достижения "экономически обоснованного" уровня.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220708/tma-problem-so-svetom-kak-abkhazii-poborot-energodefitsit-1040151477.html

гудаутский район

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проблемы энергетической отрасли в абхазии, новости, гудаутский район