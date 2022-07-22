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ПМР нацелена на независимость с последующим присоединением к России
ПМР нацелена на независимость с последующим присоединением к России
Приднестровская Молдавская республика в 2022 году отмечает 30 лет со дня провозглашения. 22.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-22T10:41+0300
2022-07-22T10:41+0300
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СУХУМ, 22 июл - Sputnik. Глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев рассказал в интервью РИА Новости о планах властей ПМР добиваться независимости с последующим присоединением к России в соответствии с результатами референдума 2006 года.По словам дипломата, международно-правовые аргументы в защиту концепции суверенитета и широкого признания Приднестровья давно сформулированы, и вряд ли кто-то в состоянии их оспорить. "Приднестровье не станет принимать никаких решений в ущерб полумиллионному народу страны, будет действовать прагматично и честно", - подчеркнул он.Приднестровье неподконтрольно Кишиневу с 1992 года, оно добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь ее присоединения к Румынии. В июле исполняется 30 лет с начала миротворческой операции в ПМР. Миссию исполняют российские, приднестровские и молдавские военнослужащие, а также десять военных наблюдателей от Украины.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220701/inal-ardzinba-pozdravil-mid-pmr-s-30-letiem-1039954288.html
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в мире, новости, приднестровская молдавская республика, россия
ПМР нацелена на независимость с последующим присоединением к России
Приднестровская Молдавская республика в 2022 году отмечает 30 лет со дня провозглашения.
СУХУМ, 22 июл - Sputnik.
Глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев рассказал в интервью РИА Новости
о планах властей ПМР добиваться независимости с последующим присоединением к России в соответствии с результатами референдума 2006 года.
"Вектор Приднестровья на протяжении всех лет существования республики остается неизменным, что отражено в итогах референдума 17 сентября 2006 года, где четко обозначено: независимость с последующим свободным присоединением к Российской Федерации. Независимость страны – безусловный приоритет", - сказал Игнатьев.
По словам дипломата, международно-правовые аргументы в защиту концепции суверенитета и широкого признания Приднестровья давно сформулированы, и вряд ли кто-то в состоянии их оспорить.
"Приднестровье не станет принимать никаких решений в ущерб полумиллионному народу страны, будет действовать прагматично и честно", - подчеркнул он.
Приднестровье неподконтрольно Кишиневу с 1992 года, оно добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь ее присоединения к Румынии.
В июле исполняется 30 лет с начала миротворческой операции в ПМР. Миссию исполняют российские, приднестровские и молдавские военнослужащие, а также десять военных наблюдателей от Украины.