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ПМР нацелена на независимость с последующим присоединением к России

ПМР нацелена на независимость с последующим присоединением к России

Приднестровская Молдавская республика в 2022 году отмечает 30 лет со дня провозглашения. 22.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-22T10:41+0300

2022-07-22T10:41+0300

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СУХУМ, 22 июл - Sputnik. Глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев рассказал в интервью РИА Новости о планах властей ПМР добиваться независимости с последующим присоединением к России в соответствии с результатами референдума 2006 года.По словам дипломата, международно-правовые аргументы в защиту концепции суверенитета и широкого признания Приднестровья давно сформулированы, и вряд ли кто-то в состоянии их оспорить. "Приднестровье не станет принимать никаких решений в ущерб полумиллионному народу страны, будет действовать прагматично и честно", - подчеркнул он.Приднестровье неподконтрольно Кишиневу с 1992 года, оно добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь ее присоединения к Румынии. В июле исполняется 30 лет с начала миротворческой операции в ПМР. Миссию исполняют российские, приднестровские и молдавские военнослужащие, а также десять военных наблюдателей от Украины.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220701/inal-ardzinba-pozdravil-mid-pmr-s-30-letiem-1039954288.html

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