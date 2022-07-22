https://sputnik-abkhazia.ru/20220722/shurgalin-prinyal-uchastie-v-zasedanii-obschestvennogo-soveta-pri-mid-abkhazii-1040444168.html

Шургалин принял участие в заседании Общественного совета при МИД Абхазии

Шургалин принял участие в заседании Общественного совета при МИД Абхазии

Михаил Шургалин был назначен послом России в Абхазии указом президента Владимира Путина в конце мая. 22.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-22T19:33+0300

2022-07-22T19:33+0300

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СУХУМ, 22 июл - Sputnik. Расширенное заседание Общественного совета МИД Абхазии с участием Чрезвычайного и Полномочного посла России в республике Михаила Шургалин, состоялось в пятницу, 22 июля.Глава МИД Инал Ардзинба поприветствовал посла и отметил, что Абхазия благодарна России за поддержку в сфере социально-экономического развития, обеспечения национальной безопасности.Председатель ветеранской организации "Аруаа" Темур Гулия подчеркнул, что в Абхазии "твердо сохранился русский мир"."У нас русские школы, в абхазских семьях по большей части говорят на русском языке, рублевая зона, театры и многое другое, что связывает абхазские и русские народы. Мы также благодарим русских добровольцев, которые сражались за свободу и независимость Апсны, чтим и помним миротворцев, которые погибали на границе с вражеской Грузией. Мы всегда стремимся к укреплению наших отношений", - сказал он.Глава Форума народного единства Абхазии Аслан Барциц пожелал послу плодотворной работы и добавил, что готов оказать посильную помощь.Абхазский государственный деятель Сократ Джинджолия пожелал дипломату удачи, счастья, благополучия и здоровья."Вы Абхазию знаете, но личное пребывание здесь даст вам более обширные познания. Думаю, вы полюбите эту страну, она с очень интересной историей, не зная прошлого, идти в будущее очень сложно. Полагаю, что наш совместный путь будет плодотворным", - добавил он.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220721/posol-rossii-mikhail-shurgalin-vruchil-prezidentu-abkhazii-veritelnye-gramoty-1040420959.html

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