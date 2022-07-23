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"Мир радикально меняется": что придет на замену "европоцентризму"
"Мир радикально меняется": что придет на замену "европоцентризму"
Президент России Владимир Путин на заседании форума Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени" заявил о конце однополярной эпохи в... 23.07.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 23 июл – Sputnik. Новая глобализация предполагает партнерство суверенных игроков, которые имеют свои внутренние политические установки, национальные интересы, сказал в интервью радио Sputnik политолог Николай Трапш.По его словам, становится очевидным, что мир радикально меняется – впервые наблюдается тенденция выстроить глобальный мир без "европоцентризма"."Россия, Китай, Индия и Арабские государства, и страны Латинской Америки пытаются выстраивать свою самостоятельную внешнюю политику и экономическую деятельность. Ощущается перспектива перемен, но все только в самом начале", - сказал он.Мир стоит перед задачей сохранения локальных этнических культур – они должны себя спасти от унификации, считает Трапш.Однако, по мнению политолога, есть факторы, которые могут препятствовать новому процессу глобализации – пандемии, колебания экономической конъюнктуры. Чтобы говорить о состоявшемся закрепившемся тренде, потребуется по меньшей мере пару лет, объяснил он.20 июля на пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени" президент России Владимир Путин заявил, что однополярная эпоха подошла к концу, и наступает новый этап в мировой истории.Российский лидер ранее заявлял, что политики США и Европы не дают странам защищать свои национальные интересы, отрицают реальность и пытаются противостоять ходу истории.Впервые Путин заявил о невозможности однополярного устройства мира на Мюнхенской конференции 10 февраля 2007 года.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220720/vladimir-putin-nastupaet-novyy-etap-v-mirovoy-istorii-1040388734.html
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политика, аналитика, в мире, россия, абхазия
"Мир радикально меняется": что придет на замену "европоцентризму"
20:23 23.07.2022 (обновлено: 21:06 23.07.2022)
Президент России Владимир Путин на заседании форума Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени" заявил о конце однополярной эпохи в мире.
СУХУМ, 23 июл – Sputnik. Новая глобализация предполагает партнерство суверенных игроков, которые имеют свои внутренние политические установки, национальные интересы, сказал в интервью радио Sputnik политолог Николай Трапш.
По его словам, становится очевидным, что мир радикально меняется – впервые наблюдается тенденция выстроить глобальный мир без "европоцентризма".
"Россия, Китай, Индия и Арабские государства, и страны Латинской Америки пытаются выстраивать свою самостоятельную внешнюю политику и экономическую деятельность. Ощущается перспектива перемен, но все только в самом начале", - сказал он.
Мир стоит перед задачей сохранения локальных этнических культур – они должны себя спасти от унификации, считает Трапш.
"Нельзя быть свободным за счет интересов кого-либо. Осознание границ интересов другого – это принципиальная основа для нового диалога. Не есть я, а есть я и интересы моих партнеров, которые должны мною учитываться. Когда эти ощущения у всех сформируются, возникнут возможности для формирования нового пространства", - добавил он.
Однако, по мнению политолога, есть факторы, которые могут препятствовать новому процессу глобализации – пандемии, колебания экономической конъюнктуры. Чтобы говорить о состоявшемся закрепившемся тренде, потребуется по меньшей мере пару лет, объяснил он.
20 июля на пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени" президент России Владимир Путин заявил, что однополярная эпоха подошла к концу, и наступает новый этап в мировой истории.
Российский лидер ранее заявлял, что политики США и Европы не дают странам защищать свои национальные интересы, отрицают реальность и пытаются противостоять ходу истории.
Впервые Путин заявил о невозможности однополярного устройства мира на Мюнхенской конференции 10 февраля 2007 года.