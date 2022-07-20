https://sputnik-abkhazia.ru/20220720/vladimir-putin-nastupaet-novyy-etap-v-mirovoy-istorii-1040388734.html
Владимир Путин: наступает новый этап в мировой истории
Владимир Путин: наступает новый этап в мировой истории
Президент России впервые заявил о невозможности однополярного устройства мира на Мюнхенской конференции 10 февраля 2007 года. 20.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-20T19:33+0300
2022-07-20T19:33+0300
2022-07-20T19:33+0300
россия
владимир путин
сша
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/14/1040386490_0:0:2655:1493_1920x0_80_0_0_280ff8b73f04a65b46cb59a521942c48.jpg
СУХУМ, 20 июл – Sputnik. Владимир Путин заявил, что однополярная эпоха подошла к концу и наступает новый этап в мировой истории. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление президента России на пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени".Президент ранее заявлял, что политики США и Европы не дают странам защищать свои национальные интересы, отрицают реальность и пытаются противостоять ходу истории. Они полагают, что их господство над миром будет длиться вечно. На пленарном заседании на площадке Петербургского международного информационного форума 17 июня Владимир Путин также пояснял, что страны "золотого миллиарда", в особенности США, объявили свои интересы священными, словно не замечая, что за последние десятилетия на планете сформировались и все громче заявляют о себе новые мощные центры. Речь идет, уточнил Путин, об объективных процессах, революционных, тектонических изменениях в геополитике, глобальной экономике, в технологической сфере, во всей системе международных отношений, где, по мнению президента России, существенно возрастает роль динамичных, перспективных государств и регионов, интересы которых больше невозможно игнорировать
https://sputnik-abkhazia.ru/20220617/vystuplenie-vladimira-putina-na-pmef-2022-glavnoe-1039653159.html
россия
сша
европа
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/14/1040386490_273:0:2648:1781_1920x0_80_0_0_8c2f4c310380590a6ed81460ca689b5a.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, владимир путин, сша, европа
Владимир Путин: наступает новый этап в мировой истории
Президент России впервые заявил о невозможности однополярного устройства мира на Мюнхенской конференции 10 февраля 2007 года.
СУХУМ, 20 июл – Sputnik
. Владимир Путин заявил, что однополярная эпоха подошла к концу и наступает новый этап в мировой истории. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на заявление президента России на пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени".
"Только подлинно суверенные государства могут обеспечить высокую динамику роста, стать примером для других в стандартах и качестве жизни, защите традиционных ценностей и высоких гуманистических идеалах - моделей развития, в которых человек становится не средством, а высшей целью", – сказал Путин .
Президент ранее заявлял, что политики США и Европы не дают странам защищать свои национальные интересы, отрицают реальность и пытаются противостоять ходу истории. Они полагают, что их господство над миром будет длиться вечно.
На пленарном заседании на площадке Петербургского международного информационного форума 17 июня Владимир Путин также пояснял
, что страны "золотого миллиарда", в особенности США, объявили свои интересы священными, словно не замечая, что за последние десятилетия на планете сформировались и все громче заявляют о себе новые мощные центры.
Речь идет, уточнил Путин, об объективных процессах, революционных, тектонических изменениях в геополитике, глобальной экономике, в технологической сфере, во всей системе международных отношений, где, по мнению президента России, существенно возрастает роль динамичных, перспективных государств и регионов, интересы которых больше невозможно игнорировать