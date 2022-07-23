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Объем грузоперевозок на абхазской железной дороге вырос более чем втрое
Объем грузоперевозок на абхазской железной дороге вырос более чем втрое
СУХУМ, 23 июл - Sputnik. Объем грузоперевозок на абхазской железной дороге вырос более чем в три раза, сообщается в Telegram-канале АЖД. 23.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-23T13:28+0300
2022-07-23T13:28+0300
2022-07-23T13:28+0300
в абхазии
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абхазская железная дорога
станции
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СУХУМ, 23 июл - Sputnik. Объем грузоперевозок на абхазской железной дороге вырос более чем в три раза, сообщается в Telegram-канале АЖД.За первое полугодие 2022 года в Абхазию прибыло 7 694 вагона с общим весом 514 974 тонны, показатели за аналогичный период прошлого года - 2 410 вагонов, 135 743 тонны.АЖД продолжает работы по содержанию путевого хозяйства в исправном состоянии, повышению безопасности движения составов и эффективности работы магистрали.Так, на станции "Очамчыра" в связи с возросшими грузоперевозками проводятся работы по восстановлению пятого приемо-отправочного пути. Деревянные шпалы там заменили на железобетонные на расстоянии 256 метров. Полностью поменяли стрелочную часть, обустроили железнодорожный переезд. Теперь на станции появился вытяжной путь почти в 300 метров для выставления и сортировки вагонов.Деревянные шпалы заменили железобетонными и на станциях "Сухум" и "Кяласур". Общая протяженность обновленного пути составила около 600 метров. Аналогичные работы начались на станции "Дранда".Восстанавливаются железнодорожные переезды в Цандрипше, Гагре, в селах Мгудзырхуа и Бамбора. В планах установить там автоматические шлагбаумы и организовать работу дежурных.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220721/khazirishi-rasskazal-o-planiruemykh-azhd-proektakh-1040410808.html
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новости, абхазская железная дорога, станции, вокзалы
Объем грузоперевозок на абхазской железной дороге вырос более чем втрое
СУХУМ, 23 июл - Sputnik.
Объем грузоперевозок на абхазской железной дороге вырос более чем в три раза, сообщается в Telegram-канале
АЖД.
За первое полугодие 2022 года в Абхазию прибыло 7 694 вагона с общим весом 514 974 тонны, показатели за аналогичный период прошлого года - 2 410 вагонов, 135 743 тонны.
АЖД продолжает работы по содержанию путевого хозяйства в исправном состоянии, повышению безопасности движения составов и эффективности работы магистрали.
Так, на станции "Очамчыра" в связи с возросшими грузоперевозками проводятся работы по восстановлению пятого приемо-отправочного пути. Деревянные шпалы там заменили на железобетонные на расстоянии 256 метров. Полностью поменяли стрелочную часть, обустроили железнодорожный переезд. Теперь на станции появился вытяжной путь почти в 300 метров для выставления и сортировки вагонов.
Деревянные шпалы заменили железобетонными и на станциях "Сухум" и "Кяласур". Общая протяженность обновленного пути составила около 600 метров. Аналогичные работы начались на станции "Дранда".
Восстанавливаются железнодорожные переезды в Цандрипше, Гагре, в селах Мгудзырхуа и Бамбора. В планах установить там автоматические шлагбаумы и организовать работу дежурных.