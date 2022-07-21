https://sputnik-abkhazia.ru/20220721/khazirishi-rasskazal-o-planiruemykh-azhd-proektakh-1040410808.html

Хазириши рассказал о планируемых АЖД проектах

Хазириши рассказал о планируемых АЖД проектах

Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган во время рабочей поездки в Москву обсудила с генеральным директором, председателем правления РЖД Олегом... 21.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-21T17:48+0300

2022-07-21T17:48+0300

2022-07-21T17:57+0300

абхазская железная дорога

абхазия

новости

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СУХУМ, 21 июл – Sputnik. Ряд проектов по увеличению пассажиропотока и грузоперевозок запланированы "Абхазской железной дорогой" в предстоящем году, рассказал в эфире радио Sputnik помощник генерального директора АЖД Октай Хазириши.В частности, он отметил, что существуют определенные проблемы с пропускной способностью железнодорожных путей страны из-за состояния инфраструктуры.Хазириши уточнил, что между Минэкономики Абхазии и Минтрансом России ведутся переговоры по запуску этих двух железнодорожных направлений, но речь идет только о 2023 годе.Помимо этого, добавил он, есть возможность сделать направления "Санкт-Петербург – Сухум" и "Москва – Сухум" фирменными. Более высокий класс поезда и вагонов предусматривает сокращение нахождения в пути и повышение уровня сервиса. При этом в проекте соглашения между Абхазией и Россией существует условие, в соответствии с которым необходимо, чтобы по тому же маршруту следовал и обычный поезд.АЖД работает над улучшением подведомственной ей инфраструктуры, пояснил Хазириши и уточнил, что ремонтные работы ведутся на ряде железнодорожных станций и путях."Рассматривается вопрос о сокращении времени в пути. Для этого мы восстанавливаем железнодорожные переезды в Цандрипше, Гагре, в селах Мгудзырхуа, Бамбора. В планах установить там автоматические шлагбаумы и назначить там дежурных, ставим замки на стрелках по главному ходу", – рассказал он.Эти меры позволят сократить время в пути поездов от Псоу до Сухума на 40 минут – с двух часов 40 минут до одного часа 50 минут.Хазириши добавил, что Минэкономики Абхазии представляло российской стороне проект возобновления движения электропоездов между Адлером и Гагрой. Он уверен, что гостям и жителям республики запуск такой услуги облегчит путешествие из одной точки в другую без пересадок.Ранее, 14 июля, вице-премьер, министр экономики Кристина Озган во время рабочей поездки в Москву встретилась с генеральным директором, председателем правления РЖД Олегом Белозеровым. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в обеспечении стабильных пассажирских и грузовых перевозок между государствами.Кристина Озган также сообщила о сложностях из-за загруженности южного направления, которые мешают перевозчикам при доставке жизненно важных грузов в республику.В свою очередь гендиректор РЖД выразил готовность оказывать всестороннее содействие в вопросах обеспечения доставки приоритетных для Абхазии грузов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220721/khazirishi-rasskazal-o-planakh-po-rasshireniyu-vozmozhnostey-abkhazskoy-zheleznoy-dorogi--1040380875.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220629/zhiteli-gagry-i-podmoskovya-otremontirovali-chasy-na-gagrskom-vokzale-1039902797.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220613/vzaimnyy-interes-bartsits-o-tranzitnykh-vozmozhnostyakh-abkhazii-1039567365.html

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