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Символ с историей: День флага в Абхазии
Символ с историей: День флага в Абхазии
Ежегодно 23 июля в Абхазии отмечается День флага, это государственный праздник и одна из важнейших дат в современной истории страны. 23.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-23T23:58+0300
2022-07-23T23:58+0300
2022-07-23T23:58+0300
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Мероприятия в День флага проходят во всех городах Абхазии, самые масштабные по традиции - в столице. Что подготовили для жителей и гостей Сухума к 30-летию госсимволики - смотрите в видео Sputnik.Подробнее об этом можно прочитать здесь>>
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мультимедиа, видео, абхазия, день государственного флага абхазии, праздники, видео
Символ с историей: День флага в Абхазии
Ежегодно 23 июля в Абхазии отмечается День флага, это государственный праздник и одна из важнейших дат в современной истории страны.
Мероприятия в День флага проходят во всех городах Абхазии, самые масштабные по традиции - в столице.
Что подготовили для жителей и гостей Сухума к 30-летию госсимволики - смотрите в видео Sputnik.
Подробнее об этом можно прочитать здесь>>