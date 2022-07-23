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Символ с историей: День флага в Абхазии

Символ с историей: День флага в Абхазии

Ежегодно 23 июля в Абхазии отмечается День флага, это государственный праздник и одна из важнейших дат в современной истории страны. 23.07.2022, Sputnik Абхазия

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Мероприятия в День флага проходят во всех городах Абхазии, самые масштабные по традиции - в столице. Что подготовили для жителей и гостей Сухума к 30-летию госсимволики - смотрите в видео Sputnik.Подробнее об этом можно прочитать здесь>>

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