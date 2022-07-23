https://sputnik-abkhazia.ru/20220723/den-flaga-otmetili-v-abkhazii-1040469788.html

День флага отметили в Абхазии

День флага отметили в Абхазии

Государственный флаг Абхазии был утвержден 23 июля 1992 года на сессии Верховного Совета республики. 23.07.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 23 июл - Sputnik, Асмат Цвижба. День флага отметили праздничными мероприятиями в Сухуме и других городах Абхазии 23 июля.В честь праздника на столичном стадионе "Динамо" состоялись спортивные мероприятия. Утром юные боксеры, футболисты и борцы встретились с трехкратным олимпийским чемпионом, борцом классического стиля Александром Карелиным.Затем на стадионе состоялось открытие турнира по футболу между сельскими командами, который продлится до 7 августа. Первыми на поле вышли команды Члоу и Лыхны. Победу со счетом 3:1 одержали игроки из Члоу. Всего участвуют 12 команд.Вечером на площади Сергея Багапш в столице Абхазии состоялся праздничный концерт с участием звезд эстрады, творческих коллективов и танцевальных ансамблей. Актер Кесоу Хагба рассказал жителям об истории флагов Абхазского государства на различных этапах его становления. Также по традиции на набережной состоялось конное шествие всадников в национальных одеяниях.Со сцены президент Аслан Бжания поздравил жителей Абхазии с праздником. Он отметил, что государственный флаг символизирует суверенитет и независимость Абхазии, ее великую историю и богатое наследие, укрепляет духовную связь поколений, объединяет многонациональный народ.Праздничные мероприятия прошли в Гудауте, Гагре, Очамчыре и других городах Абхазии.23 июля 1992 года Верховный Совет Абхазии утвердил Государственный флаг и герб Республики Абхазия по эскизам художника Валерия Гамгия. Шить госсимволику доверили работникам сухумской фабрики "Дом мод", которые выполняли заказ втайне от коллег и под угрозами расправы. В этом году Государственному флагу Абхазии исполнилось 30 лет.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220723/Otkrytaya-miru-ladon-istoriya-abkhazskogo-flaga-1032891054.html

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сухум, день государственного флага абхазии, абхазия, концерты