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https://sputnik-abkhazia.ru/20220723/den-flaga-otmetili-v-abkhazii-1040469788.html
День флага отметили в Абхазии
День флага отметили в Абхазии
Государственный флаг Абхазии был утвержден 23 июля 1992 года на сессии Верховного Совета республики. 23.07.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 23 июл - Sputnik, Асмат Цвижба. День флага отметили праздничными мероприятиями в Сухуме и других городах Абхазии 23 июля.В честь праздника на столичном стадионе "Динамо" состоялись спортивные мероприятия. Утром юные боксеры, футболисты и борцы встретились с трехкратным олимпийским чемпионом, борцом классического стиля Александром Карелиным.Затем на стадионе состоялось открытие турнира по футболу между сельскими командами, который продлится до 7 августа. Первыми на поле вышли команды Члоу и Лыхны. Победу со счетом 3:1 одержали игроки из Члоу. Всего участвуют 12 команд.Вечером на площади Сергея Багапш в столице Абхазии состоялся праздничный концерт с участием звезд эстрады, творческих коллективов и танцевальных ансамблей. Актер Кесоу Хагба рассказал жителям об истории флагов Абхазского государства на различных этапах его становления. Также по традиции на набережной состоялось конное шествие всадников в национальных одеяниях.Со сцены президент Аслан Бжания поздравил жителей Абхазии с праздником. Он отметил, что государственный флаг символизирует суверенитет и независимость Абхазии, ее великую историю и богатое наследие, укрепляет духовную связь поколений, объединяет многонациональный народ.Праздничные мероприятия прошли в Гудауте, Гагре, Очамчыре и других городах Абхазии.23 июля 1992 года Верховный Совет Абхазии утвердил Государственный флаг и герб Республики Абхазия по эскизам художника Валерия Гамгия. Шить госсимволику доверили работникам сухумской фабрики "Дом мод", которые выполняли заказ втайне от коллег и под угрозами расправы. В этом году Государственному флагу Абхазии исполнилось 30 лет.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220723/Otkrytaya-miru-ladon-istoriya-abkhazskogo-flaga-1032891054.html
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сухум, день государственного флага абхазии, абхазия, концерты

День флага отметили в Абхазии

21:01 23.07.2022 (обновлено: 21:41 23.07.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Празднование Дня национального флага Абхазии в Сухуме
Празднование Дня национального флага Абхазии в Сухуме - Sputnik Абхазия, 1920, 23.07.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Государственный флаг Абхазии был утвержден 23 июля 1992 года на сессии Верховного Совета республики.
СУХУМ, 23 июл - Sputnik, Асмат Цвижба. День флага отметили праздничными мероприятиями в Сухуме и других городах Абхазии 23 июля.
В честь праздника на столичном стадионе "Динамо" состоялись спортивные мероприятия. Утром юные боксеры, футболисты и борцы встретились с трехкратным олимпийским чемпионом, борцом классического стиля Александром Карелиным.
Затем на стадионе состоялось открытие турнира по футболу между сельскими командами, который продлится до 7 августа. Первыми на поле вышли команды Члоу и Лыхны. Победу со счетом 3:1 одержали игроки из Члоу. Всего участвуют 12 команд.
Вечером на площади Сергея Багапш в столице Абхазии состоялся праздничный концерт с участием звезд эстрады, творческих коллективов и танцевальных ансамблей. Актер Кесоу Хагба рассказал жителям об истории флагов Абхазского государства на различных этапах его становления. Также по традиции на набережной состоялось конное шествие всадников в национальных одеяниях.
© Sputnik / Томас Тхайцук Празднование Дня национального флага Абхазии в Сухуме
Празднование Дня национального флага Абхазии в Сухуме - Sputnik Абхазия
1/7
© Sputnik / Томас Тхайцук
Празднование Дня национального флага Абхазии в Сухуме
© Sputnik / Томас Тхайцук Празднование Дня национального флага Абхазии в Сухуме
Празднование Дня национального флага Абхазии в Сухуме - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Празднование Дня национального флага Абхазии в Сухуме
© Sputnik / Томас Тхайцук Празднование Дня национального флага Абхазии в Сухуме
Празднование Дня национального флага Абхазии в Сухуме - Sputnik Абхазия
3/7
© Sputnik / Томас Тхайцук
Празднование Дня национального флага Абхазии в Сухуме
© Sputnik / Томас Тхайцук Празднование Дня национального флага Абхазии в Сухуме
Празднование Дня национального флага Абхазии в Сухуме - Sputnik Абхазия
4/7
© Sputnik / Томас Тхайцук
Празднование Дня национального флага Абхазии в Сухуме
© Sputnik / Томас Тхайцук Празднование Дня национального флага Абхазии в Сухуме
Празднование Дня национального флага Абхазии в Сухуме - Sputnik Абхазия
5/7
© Sputnik / Томас Тхайцук
Празднование Дня национального флага Абхазии в Сухуме
© Sputnik / Томас Тхайцук Празднование Дня национального флага Абхазии в Сухуме
Празднование Дня национального флага Абхазии в Сухуме - Sputnik Абхазия
6/7
© Sputnik / Томас Тхайцук
Празднование Дня национального флага Абхазии в Сухуме
© Sputnik / Томас Тхайцук Празднование Дня национального флага Абхазии в Сухуме
Празднование Дня национального флага Абхазии в Сухуме - Sputnik Абхазия
7/7
© Sputnik / Томас Тхайцук
Празднование Дня национального флага Абхазии в Сухуме
1/7
© Sputnik / Томас Тхайцук
Празднование Дня национального флага Абхазии в Сухуме
2/7
© Sputnik / Томас Тхайцук
Празднование Дня национального флага Абхазии в Сухуме
3/7
© Sputnik / Томас Тхайцук
Празднование Дня национального флага Абхазии в Сухуме
4/7
© Sputnik / Томас Тхайцук
Празднование Дня национального флага Абхазии в Сухуме
5/7
© Sputnik / Томас Тхайцук
Празднование Дня национального флага Абхазии в Сухуме
6/7
© Sputnik / Томас Тхайцук
Празднование Дня национального флага Абхазии в Сухуме
7/7
© Sputnik / Томас Тхайцук
Празднование Дня национального флага Абхазии в Сухуме
Со сцены президент Аслан Бжания поздравил жителей Абхазии с праздником. Он отметил, что государственный флаг символизирует суверенитет и независимость Абхазии, ее великую историю и богатое наследие, укрепляет духовную связь поколений, объединяет многонациональный народ.
© Sputnik / Томас Тхайцук Бадра Гунба, Аслан Бжания и Константин Затулин
Празднование Дня национального флага Абхазии в Сухуме - Sputnik Абхазия, 1920, 23.07.2022
Бадра Гунба, Аслан Бжания и Константин Затулин
© Sputnik / Томас Тхайцук
Праздничные мероприятия прошли в Гудауте, Гагре, Очамчыре и других городах Абхазии.
23 июля 1992 года Верховный Совет Абхазии утвердил Государственный флаг и герб Республики Абхазия по эскизам художника Валерия Гамгия. Шить госсимволику доверили работникам сухумской фабрики "Дом мод", которые выполняли заказ втайне от коллег и под угрозами расправы. В этом году Государственному флагу Абхазии исполнилось 30 лет.
Флаг Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 23.07.2022
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