https://sputnik-abkhazia.ru/20220724/glava-sochi-o-posledstviyakh-navodneniya-situatsiya-ochen-sereznaya-1040485913.html

Глава Сочи о последствиях наводнения: ситуация очень серьезная

Глава Сочи о последствиях наводнения: ситуация очень серьезная

Штормовое предупреждение по-прежнему действует, в городе объявлен режим чрезвычайной ситуации. 24.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-24T16:53+0300

2022-07-24T16:53+0300

2022-07-24T16:53+0300

сочи

новости

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СУХУМ, 24 июл - Sputnik. Глава Сочи Алексей Копайгородский оценил ситуацию в городе после сильнейшего наводнения как очень серьезную. Об этом он написал в своем официальном Telegram-канал. Глава города рассказал, что из-за наводнения погибла женщина, но жертв могло быть намного больше - несколько десятков человек были выловлены из несущихся к морю потоков воды, в их числе были и дети. А некоторых людей спасатели вытаскивали из затопленных подвалов.Из-за воды сильно пострадали дороги - мусор и ил с них уже убрали, сейчас трассы проверяются на наличие оползней. Также из-за затопления распределительной подстанции от электроснабжения был отключен торговый центр "МореМолл". Он будет закрыт до устранения последствий затопления.В городе продолжает действовать штормовое предупреждение. Синоптики сообщают о возможности новых ливней, гроз, образования смерчей над морем.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220724/udar-stikhii-posledstviya-navodneniya-v-sochi-1040480387.html

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сочи, новости