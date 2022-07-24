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Мост в селе Кутол смыло из-за обильных дождей
Мост в селе Кутол смыло из-за обильных дождей
По поручению руководства администрации Очамчырского района будет подготовлена сметная документация о возведении нового моста в селе Кутол. 24.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-24T14:05+0300
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СУХУМ, 23 июл – Sputnik, Бадри Есиава. В результате обильных дождей смыло мост, соединяющий село Кутол и поселок Тоумыш в Очамчырском районе. Об этом Sputnik сообщил глава администрации района Беслан Бигвава."Мы сделали насыпь из гравия для того чтобы люди могли переезжать этот участок. Движение восстановлено, но это лишь временная мера. Надо строить новый более высокий и широкий мост, чтобы потоки воды не могли его повредить", - отметил глава района.По словам Бигвава, разрушенный стихией железобетонный мост был длиной около четырех метров, шириной в два метра и высотой также два метра. Профильным органам поручили подготовить проектно-сметную документацию по строительству нового моста. Пока неизвестно, справится ли администрация Очамчыры с его возведением своими силами или же придется обращаться за финансовой помощи к правительству страны.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220724/rezhim-chs-vvedut-v-sochi-iz-za-navodneniya-1040480653.html
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Мост в селе Кутол смыло из-за обильных дождей
14:05 24.07.2022 (обновлено: 14:42 24.07.2022)
По поручению руководства администрации Очамчырского района будет подготовлена сметная документация о возведении нового моста в селе Кутол.
СУХУМ, 23 июл – Sputnik, Бадри Есиава. В результате обильных дождей смыло мост, соединяющий село Кутол и поселок Тоумыш в Очамчырском районе. Об этом Sputnik сообщил глава администрации района Беслан Бигвава.
Он уточнил, что инцидент произошел в ночь с 22 на 23 июля. Мост пролегал через небольшую речушку без названия, которая вышла из берегов из-за дождей.
"Мы сделали насыпь из гравия для того чтобы люди могли переезжать этот участок. Движение восстановлено, но это лишь временная мера. Надо строить новый более высокий и широкий мост, чтобы потоки воды не могли его повредить", - отметил глава района.
По словам Бигвава, разрушенный стихией железобетонный мост был длиной около четырех метров, шириной в два метра и высотой также два метра.
Профильным органам поручили подготовить проектно-сметную документацию по строительству нового моста. Пока неизвестно, справится ли администрация Очамчыры с его возведением своими силами или же придется обращаться за финансовой помощи к правительству страны.