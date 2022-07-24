Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
https://sputnik-abkhazia.ru/20220724/most-v-sele-kutol-smylo-iz-za-obilnykh-dozhdey-1040482284.html
Мост в селе Кутол смыло из-за обильных дождей
Мост в селе Кутол смыло из-за обильных дождей
По поручению руководства администрации Очамчырского района будет подготовлена сметная документация о возведении нового моста в селе Кутол. 24.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-24T14:05+0300
2022-07-24T14:42+0300
абхазия
новости
очамчырский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/18/1040483541_0:236:1080:844_1920x0_80_0_0_01237d3bbaa743e6681747948acd643f.jpg
СУХУМ, 23 июл – Sputnik, Бадри Есиава. В результате обильных дождей смыло мост, соединяющий село Кутол и поселок Тоумыш в Очамчырском районе. Об этом Sputnik сообщил глава администрации района Беслан Бигвава."Мы сделали насыпь из гравия для того чтобы люди могли переезжать этот участок. Движение восстановлено, но это лишь временная мера. Надо строить новый более высокий и широкий мост, чтобы потоки воды не могли его повредить", - отметил глава района.По словам Бигвава, разрушенный стихией железобетонный мост был длиной около четырех метров, шириной в два метра и высотой также два метра. Профильным органам поручили подготовить проектно-сметную документацию по строительству нового моста. Пока неизвестно, справится ли администрация Очамчыры с его возведением своими силами или же придется обращаться за финансовой помощи к правительству страны.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220724/rezhim-chs-vvedut-v-sochi-iz-za-navodneniya-1040480653.html
абхазия
очамчырский район
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/18/1040483541_0:135:1080:945_1920x0_80_0_0_ca4b6b4ebf2a0f76a14fe49c8ae06d7c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
абхазия, новости, очамчырский район

Мост в селе Кутол смыло из-за обильных дождей

14:05 24.07.2022 (обновлено: 14:42 24.07.2022)
© Foto / ochamchira_inform_В селе Кутол вышедшая из берегов река и размыла мост
В селе Кутол вышедшая из берегов река и размыла мост - Sputnik Абхазия, 1920, 24.07.2022
© Foto / ochamchira_inform_
Подписаться на
Yandex newsTelegram
По поручению руководства администрации Очамчырского района будет подготовлена сметная документация о возведении нового моста в селе Кутол.
СУХУМ, 23 июл – Sputnik, Бадри Есиава. В результате обильных дождей смыло мост, соединяющий село Кутол и поселок Тоумыш в Очамчырском районе. Об этом Sputnik сообщил глава администрации района Беслан Бигвава.
Он уточнил, что инцидент произошел в ночь с 22 на 23 июля. Мост пролегал через небольшую речушку без названия, которая вышла из берегов из-за дождей.
"Мы сделали насыпь из гравия для того чтобы люди могли переезжать этот участок. Движение восстановлено, но это лишь временная мера. Надо строить новый более высокий и широкий мост, чтобы потоки воды не могли его повредить", - отметил глава района.
По словам Бигвава, разрушенный стихией железобетонный мост был длиной около четырех метров, шириной в два метра и высотой также два метра.
Сочи затопило после обильных ливней - Sputnik Абхазия, 1920, 24.07.2022
Режим ЧС введут в Сочи из-за наводнения
12:40
Профильным органам поручили подготовить проектно-сметную документацию по строительству нового моста. Пока неизвестно, справится ли администрация Очамчыры с его возведением своими силами или же придется обращаться за финансовой помощи к правительству страны.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0