https://sputnik-abkhazia.ru/20220724/rezhim-chs-vvedut-v-sochi-iz-za-navodneniya-1040480653.html

Режим ЧС введут в Сочи из-за наводнения

Режим ЧС введут в Сочи из-за наводнения

За час в Сочи выпало 76 миллиметров осадков, городские службы и бригады спасателей всю ночь устраняли последствия разгула стихии. 24.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-24T12:40+0300

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сочи

новости

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СУХУМ, 24 июл - Sputnik. Городские власти планируют ввести в Сочи режим чрезвычайной ситуации из-за сильного наводнения, случившегося в ночь с 23 на 24 июля. Об этом в своем Telegram-канале написал глава города Алексей Копайгородский.Мощные потоки воды сносили к морю легковые автомобили. Всего пострадали более 50 машин - по каждому случаю был составлен протокол о ДТП, машины были перевезены на спецстоянки, а их владельцам городские власти окажут все возможное содействие в быстром получении страховых выплат. Специалисты из аварийных служб вместе с волонтерами проводят подворовые обходы территорий, которые могла затронуть вода, идет санитарная уборка, восстанавливается электроснабжение.Городские пляжи по-прежнему закрыты для купания. Штормовое предупреждение еще действует - синоптики прогнозируют новые ливни, град, выход рек из берегов и смерчи над морем.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220724/zhenschina-pogibla-iz-za-navodneniya-v-sochi-1040476070.html

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