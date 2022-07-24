https://sputnik-abkhazia.ru/20220724/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-25-iyulya-1040487470.html

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 25 июля

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 25 июля

Погоду Черноморского побережья Абхазии будет формировать прохождение холодного атмосферного фронта. 24.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-24T18:05+0300

2022-07-24T18:05+0300

2022-07-24T18:05+0300

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 24 июл - Sputnik. В понедельник, 25 июля, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, ночью и до полудня дождь, переходящий в ливневый с грозой, местами туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами в порывах 10-13 метров в секунду.Температура воздуха ночью +16°С от +21°С, днем от +20°С до +25°С.Температура морской воды +25°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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2022

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода в абхазии