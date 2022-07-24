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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 25 июля
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 25 июля
Погоду Черноморского побережья Абхазии будет формировать прохождение холодного атмосферного фронта. 24.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-24T18:05+0300
2022-07-24T18:05+0300
2022-07-24T18:05+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 24 июл - Sputnik. В понедельник, 25 июля, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, ночью и до полудня дождь, переходящий в ливневый с грозой, местами туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами в порывах 10-13 метров в секунду.Температура воздуха ночью +16°С от +21°С, днем от +20°С до +25°С.Температура морской воды +25°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 25 июля
Погоду Черноморского побережья Абхазии будет формировать прохождение холодного атмосферного фронта.
СУХУМ, 24 июл - Sputnik. В понедельник, 25 июля, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, ночью и до полудня дождь, переходящий в ливневый с грозой, местами туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами в порывах 10-13 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +16°С от +21°С, днем от +20°С до +25°С.
Температура морской воды +25°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.