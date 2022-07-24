https://sputnik-abkhazia.ru/20220724/zhenschina-pogibla-iz-za-navodneniya-v-sochi-1040476070.html

Женщина погибла из-за наводнения в Сочи

Женщина погибла из-за наводнения в Сочи

Дождь, ливший "стеной", не прекращался почти час, основной удар стихии пришелся на Центральный и Хостинский районы. 24.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-24T09:00+0300

2022-07-24T09:00+0300

2022-07-24T09:00+0300

сочи

непогода

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СУХУМ, 24 июл - Spunik. Наводнение в Сочи, спровоцированное сильными ливнями, не обошлось без жертв, сообщил в своем официальном Telegram-канале глава города Алексей Копайгородский.Для ликвидации последствий разгула стихии власти города задействовали более тысячи специалистов и более 400 единиц техники. Алексей Копайгородский подчеркнул, что штормовое предупреждение все еще действует, и попросил жителей и гостей города сохранять бдительность.Сильный дождь обрушился на курортный город в ночь с 23 на 24 апреля, по данным регионального МЧС, за час выпало 55 мм осадков. Несколько улиц оказались затоплены - мощные потоки воды унесли десятки автомобилей. Подтопило дома и придомовые территории, первые этажи зданий и подвалы - воду оттуда выкачивала специальная техника. Воду пришлось откачивать даже из тоннеля на А-148.Кроме того, многие жители города остались без электричества из-за подтопления электроподстанций, а важные соцобъекты власти города запитали от генераторов. По сообщению Упрдор "Черноморье", сейчас движение на автодорогах в Сочи восстановлено. Позже специалисты обследуют состояние дорог, в частности, участки трассы А-147 Джубга - граница с Абхазией, где на время курортного сезона были приостановлены укрепительные и восстановительные работы. Рабочие также проверят и потенциально опасные районы, где есть угроза оползней.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220723/obilnye-dozhdi-zatopili-sochi-1040475366.html

сочи

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сочи, непогода