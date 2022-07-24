https://sputnik-abkhazia.ru/20220724/rossiya-rasshirila-spisok-nedruzhestvennykh-stran-1040477554.html

Россия расширила список недружественных стран

Россия расширила список недружественных стран

Острова Гернси и Мэн - это британские коронные владения, Багамские острова - государство, расположенное к северу от Карибского моря и Кубы. 24.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-24T11:10+0300

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СУХУМ, 24 июл - Sputnik. Российское правительство расширило список стран и территорий, чьи действия в адрес России, российских граждан и компаний можно трактовать как недружественные. Об этом сообщает пресс-служба правительства России.Согласно президентскому указу "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами", подписанному в марте этого года, российские граждане и компании, а также само государство и его регионы, имеющие валютные обязательства перед кредиторами из списка недружественных стран, могут расплачиваться с ними в рублях.Это касается выплат, превышающих сумму в 10 миллионов рублей в месяц или равной им сумме в валюте. Должник создает счет в российском банке на имя кредитора и переводит деньги туда. Ранее на этой неделе список недружественных стран уже пополнялся - туда были внесены Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия. Сейчас в него входит более 50 государств и территорий, в том числе 27 стран Европейского союза, США, Великобритания, Украина, Австралия, Албания, Андорра, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Южная Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Черногория, Швейцария, Япония, Сингапур, Тайвань.В дальнейшем список может пополняться.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220722/rossiya-rasshirila-perechen-nedruzhestvennykh-inostrannykh-gosudarstv-1040427822.html

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