https://sputnik-abkhazia.ru/20220724/rost-chisla-zabolevshikh-covid-19-vyyavlen-na-kubani-1040482726.html
Рост числа заболевших COVID-19 выявлен на Кубани
Рост числа заболевших COVID-19 выявлен на Кубани
Российские эксперты говорят о новой волне COVID-19, которая носит не такой опасный характер - по статистике, летальность случаев уменьшается. 24.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-24T17:26+0300
2022-07-24T17:26+0300
2022-07-24T17:26+0300
мировая пандемия коронавируса covid-19
новости
краснодарский край
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СУХУМ, 24 июл - Sputnik. Наблюдается рост заболеваемости COVID-19 в Краснодарском крае - сегодня было выявлено самое большое количество заболевших за последний месяц. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.24 июля на Кубани было обнаружено 179 новых случаев заражения COVID-19 за сутки, 111 заболевших - женщины, 68 - мужчины.Всего, по состоянию на 24 июля, в Краснодарском крае зафиксировано 264 675 случаев заражения. Выздоровели 252 759 жителей, скончались 10 977 человек.Эксперты заявляют о том, что по всему миру наблюдается новый рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. По словам заместителя директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, рост заболеваемости COVID в последние две недели отмечается почти по всей России, кроме Дальнего Востока, но он не взрывной.Новая вспышка не обошла и Абхазию. Министр здравоохранения заявил о том, что в республике сейчас 23 заболевших, 12 из них проходят амбулаторное лечение в Гудаутском госпитале.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220720/novyy-podvid-omikrona-obnaruzhen-v-rossii-1040375193.html
краснодарский край
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
мировая пандемия коронавируса covid-19, новости, краснодарский край
Рост числа заболевших COVID-19 выявлен на Кубани
Российские эксперты говорят о новой волне COVID-19, которая носит не такой опасный характер - по статистике, летальность случаев уменьшается.
СУХУМ, 24 июл - Sputnik.
Наблюдается рост заболеваемости COVID-19 в Краснодарском крае - сегодня было выявлено самое большое количество заболевших за последний месяц. Об этом сообщает оперативный штаб
Краснодарского края.
24 июля на Кубани было обнаружено 179 новых случаев заражения COVID-19 за сутки, 111 заболевших - женщины, 68 - мужчины.
Из всего числа заболевших 82 были выявлены в Краснодаре 82 человека, в Новороссийске - 14, в Сочи - 13, в Анапе - 11, в Горячем Ключе - 10.
Всего, по состоянию на 24 июля, в Краснодарском крае зафиксировано 264 675 случаев заражения. Выздоровели 252 759 жителей, скончались 10 977 человек.
Эксперты заявляют о том, что по всему миру наблюдается новый рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. По словам заместителя директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, рост заболеваемости COVID в последние две недели отмечается почти по всей России, кроме Дальнего Востока, но он не взрывной.
Новая вспышка не обошла и Абхазию. Министр здравоохранения заявил о том, что в республике сейчас 23 заболевших, 12 из них проходят амбулаторное лечение в Гудаутском госпитале.