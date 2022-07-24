https://sputnik-abkhazia.ru/20220724/rost-chisla-zabolevshikh-covid-19-vyyavlen-na-kubani-1040482726.html

Рост числа заболевших COVID-19 выявлен на Кубани

Рост числа заболевших COVID-19 выявлен на Кубани

Российские эксперты говорят о новой волне COVID-19, которая носит не такой опасный характер - по статистике, летальность случаев уменьшается. 24.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-24T17:26+0300

2022-07-24T17:26+0300

2022-07-24T17:26+0300

мировая пандемия коронавируса covid-19

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краснодарский край

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СУХУМ, 24 июл - Sputnik. Наблюдается рост заболеваемости COVID-19 в Краснодарском крае - сегодня было выявлено самое большое количество заболевших за последний месяц. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.24 июля на Кубани было обнаружено 179 новых случаев заражения COVID-19 за сутки, 111 заболевших - женщины, 68 - мужчины.Всего, по состоянию на 24 июля, в Краснодарском крае зафиксировано 264 675 случаев заражения. Выздоровели 252 759 жителей, скончались 10 977 человек.Эксперты заявляют о том, что по всему миру наблюдается новый рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. По словам заместителя директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, рост заболеваемости COVID в последние две недели отмечается почти по всей России, кроме Дальнего Востока, но он не взрывной.Новая вспышка не обошла и Абхазию. Министр здравоохранения заявил о том, что в республике сейчас 23 заболевших, 12 из них проходят амбулаторное лечение в Гудаутском госпитале.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220720/novyy-podvid-omikrona-obnaruzhen-v-rossii-1040375193.html

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мировая пандемия коронавируса covid-19, новости, краснодарский край