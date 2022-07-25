https://sputnik-abkhazia.ru/20220725/bolee-60-novykh-sluchaev-covid-19-zafiksirovali-na-kubani-1040499854.html

Более 60 новых случаев COVID-19 зафиксировали на Кубани

Более 60 новых случаев COVID-19 зафиксировали на Кубани

Показатель заболеваемости в Краснодарском крае – 4658 человек на 100 тысяч жителей. 25.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-25T14:22+0300

2022-07-25T14:22+0300

2022-07-25T14:22+0300

мировая пандемия коронавируса covid-19

краснодарский край

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СУХУМ, 25 июл – Sputnik. 65 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией подтвердились в Краснодарском крае за сутки, сообщает Оперативный штаб края.Из общего числа подтвердившихся случаев 19 было выявлено в Краснодаре, 12 – в Сочи, 10 – в Анапе, 8 – в Новороссийске.За последние сутки было выписано 73 выздоровевших человека, всего за период пандемии от болезни излечились более 252 тысяч граждан. Почти 11 тысяч человек от болезни скончались.Рост заболеваемости не обошел и Абхазию. По данным на 20 июля, в Сухуме и Сухумском районе выявлен 31 человек с COVID-19. В Гудаутском ковидном госпитале на амбулаторном лечении находятся 12 заболевших.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220723/immunolog-rasskazal-ob-osobennostyakh-novoy-volny-covid-19-1040451422.html

краснодарский край

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мировая пандемия коронавируса covid-19, краснодарский край