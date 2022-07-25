https://sputnik-abkhazia.ru/20220725/delo-protiv-grazhdan-abkhazii-ugrozhavshikh-ubiystvom-rossiyaninu-peredano-v-sud-1040509297.html
Дело против граждан Абхазии, угрожавших убийством россиянину, передано в суд
Дело против граждан Абхазии, угрожавших убийством россиянину, передано в суд
В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении - письменное обещание не покидать место жительства без... 25.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-25T19:44+0300
2022-07-25T19:44+0300
2022-07-25T19:44+0300
в абхазии
абхазия
сухумский городской суд
генеральная прокуратура абхазии
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СУХУМ, 25 июл - Sputnik. Прокуратура Сухумского района передала в суд уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 113 УК Абхазии (Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью - прим.ред) в отношении трех граждан республики. Об этом сообщает сайт Генеральной прокуратурыТам у Сонина потребовали "объяснений по поводу его длительного нахождения на вышеуказанной территории", из-за чего у потерпевшего имелись реальные основания опасаться за свою жизнь.Ранее прокуратура Сухумского района возбудила уголовное дело по халатности (ч. 1 ст. 295 УК РА) в отношении четверых сотрудников милиции. Аляс Гуния, Альберт Хутов, Роман Колбая и Денис Чаабал, прибывшие на место, откуда увезли Сонина, не предприняли активных мер по пресечению противоправных действий и не стали преследовать машину злоумышленников.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220706/ugolovnoe-delo-vozbuzhdeno-v-otnoshenii-chetverykh-militsionerov-za-khalatnost-1040085052.html
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абхазия, сухумский городской суд, генеральная прокуратура абхазии
Дело против граждан Абхазии, угрожавших убийством россиянину, передано в суд
В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении - письменное обещание не покидать место жительства без разрешения следователя, вовремя являться на следственные действия и не препятствовать расследованию уголовного дела.
СУХУМ, 25 июл - Sputnik.
Прокуратура Сухумского района передала в суд уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 113 УК Абхазии (Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью - прим.ред) в отношении трех граждан республики. Об этом сообщает
сайт Генеральной прокуратуры
С.Тарба, Р.Адлейба и А.Ардзинба с еще одним человеком, чью личность следствие не установило, 4 июля перегородили движение автомобилю под управлением россиянина С.Сонина, силой вывели его из машины, усадили в свой автомобиль и, угрожая применением насилия, в том числе, демонстрируя пистолет, увезли его в село Нижняя Эшера.
Там у Сонина потребовали "объяснений по поводу его длительного нахождения на вышеуказанной территории", из-за чего у потерпевшего имелись реальные основания опасаться за свою жизнь.
Ранее прокуратура Сухумского района возбудила уголовное дело по халатности (ч. 1 ст. 295 УК РА) в отношении четверых сотрудников милиции. Аляс Гуния, Альберт Хутов, Роман Колбая и Денис Чаабал, прибывшие на место, откуда увезли Сонина, не предприняли активных мер по пресечению противоправных действий и не стали преследовать машину злоумышленников.