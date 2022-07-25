https://sputnik-abkhazia.ru/20220725/dvoe-zhiteley-abkhazii-zaderzhany-po-obvineniyu-v-khischenii-bolee-270-tysyach-rubley-1040496268.html

Двое жителей Абхазии задержаны по обвинению в хищении более 270 тысяч рублей

Двое жителей Абхазии задержаны по обвинению в хищении более 270 тысяч рублей

Крупную сумму денег задержанные сняли с двух похищенных банковских карт. 25.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-25T11:43+0300

2022-07-25T11:43+0300

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СУХУМ, 25 июл – Sputnik. Житель Сухума Алмасхан Учава и житель села Кындыг Роланди Гвинджия были задержаны по обвинению в хищении чужого имущества в особо крупном размере, сообщает пресс-служба МВД Абхазии.Подозреваемые были задержаны в поселке Агудзера, похищенное было частично изъято.Учава и Гвинджия были заключены под стражу, уголовное дело расследует следственный отдел УВД по городу Сухуму.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220720/grazhdanin-uzbekistana-osuzhden-v-abkhazii-za-rasprostranenie-narkotikov-1040382456.html

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новости, абхазия