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Двое жителей Абхазии задержаны по обвинению в хищении более 270 тысяч рублей
Двое жителей Абхазии задержаны по обвинению в хищении более 270 тысяч рублей
Крупную сумму денег задержанные сняли с двух похищенных банковских карт. 25.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-25T11:43+0300
2022-07-25T11:43+0300
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СУХУМ, 25 июл – Sputnik. Житель Сухума Алмасхан Учава и житель села Кындыг Роланди Гвинджия были задержаны по обвинению в хищении чужого имущества в особо крупном размере, сообщает пресс-служба МВД Абхазии.Подозреваемые были задержаны в поселке Агудзера, похищенное было частично изъято.Учава и Гвинджия были заключены под стражу, уголовное дело расследует следственный отдел УВД по городу Сухуму.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220720/grazhdanin-uzbekistana-osuzhden-v-abkhazii-za-rasprostranenie-narkotikov-1040382456.html
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новости, абхазия
Двое жителей Абхазии задержаны по обвинению в хищении более 270 тысяч рублей
11:43 25.07.2022 (обновлено: 11:58 25.07.2022)
Крупную сумму денег задержанные сняли с двух похищенных банковских карт.
СУХУМ, 25 июл – Sputnik.
Житель Сухума Алмасхан Учава и житель села Кындыг Роланди Гвинджия были задержаны по обвинению в хищении чужого имущества в особо крупном размере, сообщает
пресс-служба МВД Абхазии.
В магазине в Сухуме Учава и Гвинджия похитили из женской сумочки 1400 рублей и две банковские карты с пин-кодами к ним. С этих карт они сняли 273 240 рублей.
Подозреваемые были задержаны в поселке Агудзера, похищенное было частично изъято.
Учава и Гвинджия были заключены под стражу, уголовное дело расследует следственный отдел УВД по городу Сухуму.