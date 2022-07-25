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ФСБ рассказала, по какими документам граждане ЛНР и ДНР могут въехать в Россию

ФСБ рассказала, по какими документам граждане ЛНР и ДНР могут въехать в Россию

Граждане ЛНР и ДНР могут въехать в Россию по документам, выданным Украиной. 25.07.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 25 июл – Sputnik. Граждане ДНР и ЛНР имеют право въезда на территорию России по нескольким видам документов, удостоверяющих личность, сообщает пресс-служба ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.Кроме того, граждане ДНР и ЛНР могут пересекать границу по всем видам документов, ранее выданных властями Украины, и с теми документами, срок действия которых уже истек.Граждане Украины же могут пересекать границу по следующим документам: паспорт, паспорт гражданина Украины для выезда за границу, диппаспорт или служебный паспорт, проездной документ ребенка, свидетельство о рождении для детей в возрасте до 16 лет, удостоверение личности моряка, свидетельство на возвращение в Украину (только для возвращения в Украину), ID-карта.ФСБ России информирует, что в текущих гуманитарных условиях граждане ДНР, ЛНР и Украины могут выехать за пределы России по всем видам документов, удостоверяющих личность, но в этом случае им необходимо будет уточнить актуальную информацию о документах, которые могут понадобиться для въезда в третьи страны.

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