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ФСБ рассказала, по какими документам граждане ЛНР и ДНР могут въехать в Россию
ФСБ рассказала, по какими документам граждане ЛНР и ДНР могут въехать в Россию
Граждане ЛНР и ДНР могут въехать в Россию по документам, выданным Украиной. 25.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-25T11:00+0300
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СУХУМ, 25 июл – Sputnik. Граждане ДНР и ЛНР имеют право въезда на территорию России по нескольким видам документов, удостоверяющих личность, сообщает пресс-служба ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.Кроме того, граждане ДНР и ЛНР могут пересекать границу по всем видам документов, ранее выданных властями Украины, и с теми документами, срок действия которых уже истек.Граждане Украины же могут пересекать границу по следующим документам: паспорт, паспорт гражданина Украины для выезда за границу, диппаспорт или служебный паспорт, проездной документ ребенка, свидетельство о рождении для детей в возрасте до 16 лет, удостоверение личности моряка, свидетельство на возвращение в Украину (только для возвращения в Украину), ID-карта.ФСБ России информирует, что в текущих гуманитарных условиях граждане ДНР, ЛНР и Украины могут выехать за пределы России по всем видам документов, удостоверяющих личность, но в этом случае им необходимо будет уточнить актуальную информацию о документах, которые могут понадобиться для въезда в третьи страны.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220725/nazvany-primernye-sroki-provedeniya-referenduma-v-zaporozhe-1040492512.html
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ФСБ рассказала, по какими документам граждане ЛНР и ДНР могут въехать в Россию
11:00 25.07.2022 (обновлено: 11:21 25.07.2022)
Граждане ЛНР и ДНР могут въехать в Россию по документам, выданным Украиной.
СУХУМ, 25 июл – Sputnik. Граждане ДНР и ЛНР имеют право въезда на территорию России по нескольким видам документов, удостоверяющих личность, сообщает пресс-служба ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.
В первую очередь это сами паспорта гражданина ЛНР или ДНР, свидетельства о рождении детей в возрасте до 16 лет, для возвращения в народные республики подойдет и временное удостоверение личности.
Кроме того, граждане ДНР и ЛНР могут пересекать границу по всем видам документов, ранее выданных властями Украины, и с теми документами, срок действия которых уже истек.
Граждане Украины же могут пересекать границу по следующим документам: паспорт, паспорт гражданина Украины для выезда за границу, диппаспорт или служебный паспорт, проездной документ ребенка, свидетельство о рождении для детей в возрасте до 16 лет, удостоверение личности моряка, свидетельство на возвращение в Украину (только для возвращения в Украину), ID-карта.
ФСБ России информирует, что в текущих гуманитарных условиях граждане ДНР, ЛНР и Украины могут выехать за пределы России по всем видам документов, удостоверяющих личность, но в этом случае им необходимо будет уточнить актуальную информацию о документах, которые могут понадобиться для въезда в третьи страны.