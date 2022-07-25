https://sputnik-abkhazia.ru/20220725/nazvany-primernye-sroki-provedeniya-referenduma-v-zaporozhe-1040492512.html

Названы примерные сроки проведения референдума в Запорожье

Названы примерные сроки проведения референдума в Запорожье

Ранее власти Запорожской и Херсонской областей заявляли о том, что избирательные комиссии для выборов и референдума о присоединении к России уже сформированы... 25.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-25T09:00+0300

2022-07-25T09:00+0300

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СУХУМ, 25 июл – Sputnik. Референдум о статусе Запорожской области может пройти уже в сентябре, сообщает РИА Новости со ссылкой на члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова.Рогов добавил, что, возможно, референдум в Запорожье пройдет одновременно с референдумом в Херсонской области.Еще одна комиссия, по словам Рогова, была создана в Энергодаре.Во время спецоперации российские войска взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах были сформированы военно-гражданские администрации, началось теле- и радиовещание на русском языке, начали восстанавливаться торговые связи с Крымом.Цены на этих территориях постепенно переводят на рубли, там начала работать российская связь. Он жителей области поступает большое количество запросов на получение российских паспортов и свидетельств о рождении российского образца для новорожденных.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220711/vsem-zhitelyam-donbassa-i-ukrainy-uproscheno-poluchenie-rossiyskogo-grazhdanstva-1040193602.html

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