https://sputnik-abkhazia.ru/20220725/minzdrav-nazval-kolichestvo-vyyavlennykh-sluchaev-covid-19-v-abkhazii-1040509937.html

Минздрав назвал количество выявленных случаев COVID-19 в Абхазии

Минздрав назвал количество выявленных случаев COVID-19 в Абхазии

Эксперты говорят о новой волне COVID-19, но отмечают, что назвать рост "взрывным" нельзя. 25.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-25T20:24+0300

2022-07-25T20:24+0300

2022-07-25T20:24+0300

в абхазии

абхазия

мировая пандемия коронавируса covid-19

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/0f/1036725769_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_bcb6cf168086c707abc5093705785373.jpg

СУХУМ, 25 июл - Sputnik. С 19 по 25 июля в Абхазии выявлено 38 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Минздрав Абхазии.Ранее министр здравоохранения Эдуард Бутба заявил, что очередная вспышка коронавируса не обошла Абхазию стороной и напомнил, что во всех районах республики работают пункты забора ПЦР-анализов. В Сухуме их два - в инфекционной больнице и детской поликлинике.Кроме того, Минздрав заказал очередную порцию вакцины от коронавируса и в нынешней ситуации рекомендует прививаться раз в полгода.Эксперты уверяют, что, несмотря на новую волну заражений по всему миру, летальность случаев заметно снизилась. Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов заявил, что новый подвид вируса вытеснит все предыдущие остатки предыдущих более опасных для человека подвидов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220720/novyy-podvid-omikrona-obnaruzhen-v-rossii-1040375193.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

абхазия, мировая пандемия коронавируса covid-19, новости