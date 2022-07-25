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Минздрав назвал количество выявленных случаев COVID-19 в Абхазии
Минздрав назвал количество выявленных случаев COVID-19 в Абхазии
Эксперты говорят о новой волне COVID-19, но отмечают, что назвать рост "взрывным" нельзя. 25.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-25T20:24+0300
2022-07-25T20:24+0300
2022-07-25T20:24+0300
в абхазии
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СУХУМ, 25 июл - Sputnik. С 19 по 25 июля в Абхазии выявлено 38 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Минздрав Абхазии.Ранее министр здравоохранения Эдуард Бутба заявил, что очередная вспышка коронавируса не обошла Абхазию стороной и напомнил, что во всех районах республики работают пункты забора ПЦР-анализов. В Сухуме их два - в инфекционной больнице и детской поликлинике.Кроме того, Минздрав заказал очередную порцию вакцины от коронавируса и в нынешней ситуации рекомендует прививаться раз в полгода.Эксперты уверяют, что, несмотря на новую волну заражений по всему миру, летальность случаев заметно снизилась. Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов заявил, что новый подвид вируса вытеснит все предыдущие остатки предыдущих более опасных для человека подвидов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220720/novyy-podvid-omikrona-obnaruzhen-v-rossii-1040375193.html
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абхазия, мировая пандемия коронавируса covid-19, новости
Минздрав назвал количество выявленных случаев COVID-19 в Абхазии
Эксперты говорят о новой волне COVID-19, но отмечают, что назвать рост "взрывным" нельзя.
СУХУМ, 25 июл - Sputnik.
С 19 по 25 июля в Абхазии выявлено 38 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает
Минздрав Абхазии.
На стационарном лечении в Гудаутской ЦРБ находятся семеро пациентов.
Ранее министр здравоохранения Эдуард Бутба заявил, что очередная вспышка коронавируса не обошла Абхазию стороной и напомнил, что во всех районах республики работают пункты забора ПЦР-анализов. В Сухуме их два - в инфекционной больнице и детской поликлинике.
Кроме того, Минздрав заказал очередную порцию вакцины от коронавируса и в нынешней ситуации рекомендует прививаться раз в полгода.
Эксперты уверяют, что, несмотря на новую волну заражений по всему миру, летальность случаев заметно снизилась. Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов заявил, что новый подвид вируса вытеснит все предыдущие остатки предыдущих более опасных для человека подвидов.