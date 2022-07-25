https://sputnik-abkhazia.ru/20220725/ochevidets-o-teraktakh-v-sirii-narod-stradaet-ustal-no-mezhdunarodnoe-soobschestvo-molchit--1040498189.html

Очевидец о терактах в Сирии: народ страдает, устал, но международное сообщество молчит

Очевидец о терактах в Сирии: народ страдает, устал, но международное сообщество молчит

Советник по политическим вопросам Посольства Абхазии в Сирийской Арабской Республике Мухаммад Али в эфире радио Sputnik рассказал подробности теракта в... 25.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-25T13:02+0300

2022-07-25T13:02+0300

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Очевидец о терактах в Сирии: народ страдает, устал, но международное сообщество молчит Очевидец о терактах в Сирии: народ страдает, устал, но международное сообщество молчит

24 июля на церемонии открытия церкви Айя-София в городе аль-Скальбия в Сирии произошел теракт.⠀На мероприятии находились, в том числе, сотрудники абхазского посольства в САР – советник по политическим вопросам Мухаммад Али и помощник посла Хасан Кутейба. Они не пострадали.⠀Всего в результате ракетного удара погибли два человека, еще 12 пострадали. Как сообщил Мухаммад Али, среди раненых есть дети. Двоих из них доставили в больницу на машине абхазского посольства. По словам Али, в этом регионе Сирии народ уже устал от такого рода происшествий. "Народ страдает, уже устал. Но, к сожалению, международное общество не решает этот вопрос. Все молчат об этом... В Сирии еще остались города на границе с Турцией. Террористические движения в Сирии - это все со стороны Турции. Есть еще много террористов, которых поддерживает Турция", – считает дипломат. Подробности слушайте в аудиофайле.

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