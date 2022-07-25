https://sputnik-abkhazia.ru/20220725/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-25-iyulya-1040505034.html

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 26 июля

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 26 июля

Территория Черноморского побережья Абхазии окажется в теплом секторе южного циклона. 25.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-25T16:37+0300

2022-07-25T16:37+0300

2022-07-25T17:09+0300

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 25 июл - Sputnik. Во вторник, 26 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами в порывах до 8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +16°С до +21°С, днем от +23°С до +28°С.Температура морской воды +25°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.

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2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода в абхазии