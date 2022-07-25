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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 26 июля
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 26 июля
Территория Черноморского побережья Абхазии окажется в теплом секторе южного циклона. 25.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-25T16:37+0300
2022-07-25T16:37+0300
2022-07-25T17:09+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 25 июл - Sputnik. Во вторник, 26 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами в порывах до 8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +16°С до +21°С, днем от +23°С до +28°С.Температура морской воды +25°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 26 июля
16:37 25.07.2022 (обновлено: 17:09 25.07.2022)
Территория Черноморского побережья Абхазии окажется в теплом секторе южного циклона.
СУХУМ, 25 июл - Sputnik. Во вторник, 26 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами в порывах до 8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +16°С до +21°С, днем от +23°С до +28°С.
Температура морской воды +25°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-90%.