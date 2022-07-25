https://sputnik-abkhazia.ru/20220725/rospotrebnadzor-zayavil-ob-otsutstvii-neobkhodimosti-vvedeniya-mer-iz-za-ospy-obezyan-1040496707.html

Роспотребнадзор заявил об отсутствии необходимости введения мер из-за оспы обезьян

Роспотребнадзор заявил об отсутствии необходимости введения мер из-за оспы обезьян

Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение. 25.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-25T15:04+0300

2022-07-25T15:04+0300

2022-07-25T15:04+0300

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СУХУМ, 25 июл – Sputnik. В России не нужно вводить дополнительные противовирусные меры из-за оспы обезьян, сообщает Роспотребнадзор.В ведомстве заявили, что необходимые меры по купированию вируса уже предприняты, на границе усилен санитарно-карантинный контроль.Научный центр "Вектор" уже подал заявку на регистрацию современной противооспенной вакцины, ведомство подчеркивает, что ситуация находится под контролем.Оспа обезьян – вирусная инфекция, которая в редких случаях может передаваться людям. Обычно пациенты переносят заболевание в легкой форме и в течение нескольких дней выздоравливают, но иногда возможны осложнения. По данным ВОЗ, случаи заражения оспой обезьян зарегистрированы более чем в 75 странах. В число этих стран вошли: Великобритания, Швеция, Италия, Франция, Австралия, Канада, Германия, Нидерланды, Швейцария и Испания. Первый случай заражения оспой обезьян в России был выявлен в середине июля. Болезнь была обнаружена в Санкт-Петербурге у молодого человека, прибывшего из Европы. Болезнь у россиянина протекает в легкой форме, он изолирован и находится в больнице.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220723/glava-voz-priznal-vspyshku-ospy-obezyan-chs-mezhdunarodnogo-znacheniya-1040455647.html

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