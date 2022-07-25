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https://sputnik-abkhazia.ru/20220725/rossiya-ne-mozhet-sdelat-vse-sama-politolog-skazal-kak-dolzhna-razvivatsya-abkhaziya-1040508955.html
"Россия не может сделать все сама": политолог сказал, как должна развиваться Абхазия
"Россия не может сделать все сама": политолог сказал, как должна развиваться Абхазия
Союзнические отношения России и Абхазии базируются на договорах "О дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" от 2008 года и "О союзничестве и стратегическом... 25.07.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 25 июл – Sputnik. Политика России по отношению к Абхазии определена на десятилетия вперед, сказал в интервью радио Sputnik политолог Александр Скаков.При этом, подчеркнул Скаков, республика должна самостоятельно найти собственный путь развития – разработать программу по созданию жизнеспособной экономики.Создание союзного государства, в состав которого может войти Абхазия, Белоруссия, Южная Осетия – вопрос не сегодняшнего дня, считает Скаков. По его словам, создание подобного союза требует проработки множества вопросов, к примеру, системы выборов местной власти."Главный вопрос –насколько будет сохранен суверенитет, потому что любой союз – это потеря части суверенитета", - добавил он.По словам Скакова, Абхазии и России необходимо развивать отношения в сторону создания общего пространства с отсутствием границ и гармонизации законов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220630/piliya-o-perspektivakh-sozdaniya-soyuznogo-gosudarstva-glavnyy-politicheskiy-vektor-abkhazii-1039857046.html
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"Россия не может сделать все сама": политолог сказал, как должна развиваться Абхазия

21:02 25.07.2022
© Sputnik / Томас ТхайцукГоры Абхазии
Горы Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 25.07.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Союзнические отношения России и Абхазии базируются на договорах "О дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" от 2008 года и "О союзничестве и стратегическом партнерстве" от 2014 года.
СУХУМ, 25 июл – Sputnik. Политика России по отношению к Абхазии определена на десятилетия вперед, сказал в интервью радио Sputnik политолог Александр Скаков.
При этом, подчеркнул Скаков, республика должна самостоятельно найти собственный путь развития – разработать программу по созданию жизнеспособной экономики.
"Это самая важная мера для республики сейчас. Россия не может сделать за Абхазию все сама. Вопросы безопасности сейчас находятся на втором месте, потому что безопасности Абхазии ничего не угрожает", - добавил он.
Создание союзного государства, в состав которого может войти Абхазия, Белоруссия, Южная Осетия – вопрос не сегодняшнего дня, считает Скаков. По его словам, создание подобного союза требует проработки множества вопросов, к примеру, системы выборов местной власти.
"Главный вопрос –насколько будет сохранен суверенитет, потому что любой союз – это потеря части суверенитета", - добавил он.
По словам Скакова, Абхазии и России необходимо развивать отношения в сторону создания общего пространства с отсутствием границ и гармонизации законов.
Пилия о перспективах создания союзного государства: главный политический вектор Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 30.06.2022
Радио
Пилия о перспективах создания союзного государства: главный политический вектор Абхазии
30 июня, 14:03
В Абхазии
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