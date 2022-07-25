https://sputnik-abkhazia.ru/20220725/rossiya-ne-mozhet-sdelat-vse-sama-politolog-skazal-kak-dolzhna-razvivatsya-abkhaziya-1040508955.html

"Россия не может сделать все сама": политолог сказал, как должна развиваться Абхазия

"Россия не может сделать все сама": политолог сказал, как должна развиваться Абхазия

Союзнические отношения России и Абхазии базируются на договорах "О дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" от 2008 года и "О союзничестве и стратегическом... 25.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-25T21:02+0300

2022-07-25T21:02+0300

2022-07-25T21:02+0300

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СУХУМ, 25 июл – Sputnik. Политика России по отношению к Абхазии определена на десятилетия вперед, сказал в интервью радио Sputnik политолог Александр Скаков.При этом, подчеркнул Скаков, республика должна самостоятельно найти собственный путь развития – разработать программу по созданию жизнеспособной экономики.Создание союзного государства, в состав которого может войти Абхазия, Белоруссия, Южная Осетия – вопрос не сегодняшнего дня, считает Скаков. По его словам, создание подобного союза требует проработки множества вопросов, к примеру, системы выборов местной власти."Главный вопрос –насколько будет сохранен суверенитет, потому что любой союз – это потеря части суверенитета", - добавил он.По словам Скакова, Абхазии и России необходимо развивать отношения в сторону создания общего пространства с отсутствием границ и гармонизации законов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220630/piliya-o-perspektivakh-sozdaniya-soyuznogo-gosudarstva-glavnyy-politicheskiy-vektor-abkhazii-1039857046.html

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