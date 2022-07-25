https://sputnik-abkhazia.ru/20220725/sberbank-abkhazii-opredelil-grafik-vyplat-rossiyskoy-pensii-v-iyule-1040501797.html

Сбербанк Абхазии определил график выплат российской пенсии в июле

Сбербанк Абхазии определил график выплат российской пенсии в июле

С августа 2020 года пенсионеры получают российскую пенсию не на банковские карты, а только в кассах Сбербанка и других коммерческих банков. 25.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-25T16:08+0300

2022-07-25T16:08+0300

2022-07-25T17:12+0300

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СУХУМ, 25 июл – Sputnik. Сберегательный банк Абхазии определил график выплат российской пенсии в июле 2022 года.Пенсионеры, родившиеся до 1940 года, получили пенсию 18, 19 и 20 июля. Те, кто родился в период с 1941 по 1947 годы, получили пенсию 21 и 22 июля.Граждане, родившиеся в период с 1948 по 1950 годы получат свои выплаты 25 и 26 июля. А гражданам, родившимся в 1951 по 1953 годы, выплатят пенсии 27 и 28 июля.Пенсии гражданам, родившимся с 1954 по 1956 годы, выдадут 29 июля и 1 августа, а все те, кто родился в 1957 году и позже, получат выплаты со 2 августа.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220619/sberbank-abkhazii-opredelil-grafik-vyplat-rossiyskoy-pensii-v-iyune-1039688823.html

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