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Сбербанк Абхазии определил график выплат российской пенсии в июле
Сбербанк Абхазии определил график выплат российской пенсии в июле
С августа 2020 года пенсионеры получают российскую пенсию не на банковские карты, а только в кассах Сбербанка и других коммерческих банков. 25.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-25T16:08+0300
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СУХУМ, 25 июл – Sputnik. Сберегательный банк Абхазии определил график выплат российской пенсии в июле 2022 года.Пенсионеры, родившиеся до 1940 года, получили пенсию 18, 19 и 20 июля. Те, кто родился в период с 1941 по 1947 годы, получили пенсию 21 и 22 июля.Граждане, родившиеся в период с 1948 по 1950 годы получат свои выплаты 25 и 26 июля. А гражданам, родившимся в 1951 по 1953 годы, выплатят пенсии 27 и 28 июля.Пенсии гражданам, родившимся с 1954 по 1956 годы, выдадут 29 июля и 1 августа, а все те, кто родился в 1957 году и позже, получат выплаты со 2 августа.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220619/sberbank-abkhazii-opredelil-grafik-vyplat-rossiyskoy-pensii-v-iyune-1039688823.html
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пенсия, россия, абхазия, общество
Сбербанк Абхазии определил график выплат российской пенсии в июле
16:08 25.07.2022 (обновлено: 17:12 25.07.2022)
С августа 2020 года пенсионеры получают российскую пенсию не на банковские карты, а только в кассах Сбербанка и других коммерческих банков.
СУХУМ, 25 июл – Sputnik. Сберегательный банк Абхазии определил график выплат российской пенсии в июле 2022 года.
Пенсионеры, родившиеся до 1940 года, получили пенсию 18, 19 и 20 июля. Те, кто родился в период с 1941 по 1947 годы, получили пенсию 21 и 22 июля.
Граждане, родившиеся в период с 1948 по 1950 годы получат свои выплаты 25 и 26 июля. А гражданам, родившимся в 1951 по 1953 годы, выплатят пенсии 27 и 28 июля.
Пенсии гражданам, родившимся с 1954 по 1956 годы, выдадут 29 июля и 1 августа, а все те, кто родился в 1957 году и позже, получат выплаты со 2 августа.