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СГБ Абхазии возбудила уголовное дело за шпионаж в отношении гражданки Грузии
СГБ Абхазии возбудила уголовное дело за шпионаж в отношении гражданки Грузии
Уроженка Грузии, не имеющая абхазского гражданства и проживавшая на территории республики, подозревается в шпионаже в пользу грузинских спецслужб. 25.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-25T23:52+0300
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СУХУМ, 25 июл - Sputnik. Служба государственной безопасности Абхазии с согласия военного прокурора республики возбудила уголовное дело в отношении гражданки Грузии Кристине Такаландзе, подозреваемой в шпионаже. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По версии следствия, задержанная, действуя умышленно, по заданию грузинских спецслужб, собирала и передавала представителям этих служб сведения, составляющие государственную, военную и иную тайну, охраняемую законом Абхазии.Полученные данные могли быть в дальнейшем использованы службой госбезопасности Грузии для того, чтобы подорвать безопасность, конституционный строй или суверенитет Абхазии.В настоящее время СГБ республики продолжает следственные мероприятия, собирая доказательства и информацию об обстоятельствах совершения данного преступления.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220722/sgb-zayavila-o-zaderzhanii-bolee-600-narushiteley-pogranichnogo-zakonodatelstva-1040432175.html
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СГБ Абхазии возбудила уголовное дело за шпионаж в отношении гражданки Грузии
23:52 25.07.2022 (обновлено: 00:04 26.07.2022)
Уроженка Грузии, не имеющая абхазского гражданства и проживавшая на территории республики, подозревается в шпионаже в пользу грузинских спецслужб.
СУХУМ, 25 июл - Sputnik.
Служба государственной безопасности Абхазии с согласия военного прокурора республики возбудила уголовное дело в отношении гражданки Грузии Кристине Такаландзе, подозреваемой в шпионаже. Об этом сообщает
пресс-служба ведомства.
24-летняя Такаландзе, уроженка Зугдиди и грузинка по национальности, проживала в селе Набакеви Галского района.
По версии следствия, задержанная, действуя умышленно, по заданию грузинских спецслужб, собирала и передавала представителям этих служб сведения, составляющие государственную, военную и иную тайну, охраняемую законом Абхазии.
Полученные данные могли быть в дальнейшем использованы службой госбезопасности Грузии для того, чтобы подорвать безопасность, конституционный строй или суверенитет Абхазии.
В настоящее время СГБ республики продолжает следственные мероприятия, собирая доказательства и информацию об обстоятельствах совершения данного преступления.