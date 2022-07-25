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Сотрудники МЧС спасли двух туристов в Агудзере
Сотрудники МЧС спасли двух туристов в Агудзере
Супруги, 1996 и 1994 годов рождения, будучи в нетрезвом виде, заплыли далеко в море и не смогли бы доплыть до берега. 25.07.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 25 июл – Sputnik. Сотрудники МЧС Абхазии вытащили из воды двух туристов в Агудзере, сообщает пресс-служба ведомства.По сообщению ведомства, оба супруга были нетрезвыми, и доплыть до берега в таком состоянии не могли. Сотрудники ГИМС "фактически насильно" извлекли из воды и доставили на берег. МЧС Абхазии еще раз настоятельно просит жителей и гостей республики соблюдать правила поведения на воде, в противном случае это может привести к трагедии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220712/sotrudniki-mchs-abkhazii-spasli-rossiyskikh-turistov-na-reke-khipsta-1040202570.html
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новости, мчс абхазии

Сотрудники МЧС спасли двух туристов в Агудзере

12:37 25.07.2022 (обновлено: 13:09 25.07.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Установка ограничительных буйов
Установка ограничительных буйов - Sputnik Абхазия, 1920, 25.07.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Супруги, 1996 и 1994 годов рождения, будучи в нетрезвом виде, заплыли далеко в море и не смогли бы доплыть до берега.
СУХУМ, 25 июл – Sputnik. Сотрудники МЧС Абхазии вытащили из воды двух туристов в Агудзере, сообщает пресс-служба ведомства.
Супруги Физиковы, приехавшие в Абхазию из Омска, заплыли на полтора километра от берега, очевидцы вызвали спасателей.
По сообщению ведомства, оба супруга были нетрезвыми, и доплыть до берега в таком состоянии не могли.
Сотрудники ГИМС "фактически насильно" извлекли из воды и доставили на берег.
МЧС Абхазии еще раз настоятельно просит жителей и гостей республики соблюдать правила поведения на воде, в противном случае это может привести к трагедии.
Российские туристы - Sputnik Абхазия, 1920, 12.07.2022
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Сотрудники МЧС Абхазии спасли российских туристов на реке Хипста
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