https://sputnik-abkhazia.ru/20220725/sotrudniki-mchs-spasli-dvukh-turistov-v-agudzere-1040497339.html

Сотрудники МЧС спасли двух туристов в Агудзере

Сотрудники МЧС спасли двух туристов в Агудзере

Супруги, 1996 и 1994 годов рождения, будучи в нетрезвом виде, заплыли далеко в море и не смогли бы доплыть до берега. 25.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-25T12:37+0300

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СУХУМ, 25 июл – Sputnik. Сотрудники МЧС Абхазии вытащили из воды двух туристов в Агудзере, сообщает пресс-служба ведомства.По сообщению ведомства, оба супруга были нетрезвыми, и доплыть до берега в таком состоянии не могли. Сотрудники ГИМС "фактически насильно" извлекли из воды и доставили на берег. МЧС Абхазии еще раз настоятельно просит жителей и гостей республики соблюдать правила поведения на воде, в противном случае это может привести к трагедии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220712/sotrudniki-mchs-abkhazii-spasli-rossiyskikh-turistov-na-reke-khipsta-1040202570.html

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, мчс абхазии