https://sputnik-abkhazia.ru/20220725/vystavka-letnyaya-galereya-otkrylas-v-tsentralnom-vystavochnom-zale-1040500877.html

Выставка "Летняя галерея" открылась в Центральном выставочном зале

Выставка "Летняя галерея" открылась в Центральном выставочном зале

На выставке представлено несколько десятков работ известных и молодых художников из Абхазии, в том числе Владимира Воуба, Беслана Ласурия, Апщи Хагба, Адгура... 25.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-25T14:00+0300

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2022-07-25T14:00+0300

сухум

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культура

центральный выставочный зал г. сухум

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CУХУМ, 25 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Открытие выставки "Летняя галерея" состоялось в Центральном выставочном зале 25 июля.Работами, представленными на выставке, можно не только любоваться, их можно и приобрести. По словам директора Центрального выставочного зала Эльвиры Арсалия, выставка пользуется большой актуальностью.Работы художников выполнены в разных жанрах – есть и абстракционизм, и графика и декоративно-прикладное искусство. Еженедельно выставка будет обновляться новыми работами.Участница выставки, молодая художница Елена Квеквескири представила графические пейзажи Сухума, выполненные карандашом и ручкой."Архитектура Сухума уникальна, разнообразна, много старых исторических зданий, которые представляют уникальную ценность. Хочется рисовать все больше и больше", – отметила Елена и добавила, что подобные выставки дают возможность молодым художникам показать свой талант и получить стимул для дальнейшего творчества.Выставка "Летняя галерея" будет открыта в ЦВЗ до 29 августа, посетить ее может любой желающий.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220724/dve-vystavki-kartin-otkroyutsya-v-sukhume-v-iyule-1040487180.html

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сухум, выставка, абхазия, культура, центральный выставочный зал г. сухум