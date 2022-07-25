Выставка "Летняя галерея" открылась в Центральном выставочном зале
© Sputnik / Томас Тхайцук Выставка "Летняя галерея" в Центральном выставочном зале
© Sputnik / Томас Тхайцук
На выставке представлено несколько десятков работ известных и молодых художников из Абхазии, в том числе Владимира Воуба, Беслана Ласурия, Апщи Хагба, Адгура Пилия, Сабины Кварчелия, Лаши Габелия, Бориса Ашуба, Елены Квеквескири, Дианы Хинтба, Заура Мукба.
CУХУМ, 25 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Открытие выставки "Летняя галерея" состоялось в Центральном выставочном зале 25 июля.
Работами, представленными на выставке, можно не только любоваться, их можно и приобрести. По словам директора Центрального выставочного зала Эльвиры Арсалия, выставка пользуется большой актуальностью.
"Цель выставки – представить современное искусство как часть своей или корпоративной коллекции, частного собрания, потому что не всегда есть возможность увидеть в одном пространстве работы, которые доступны для приобретения", – сказала она.
Работы художников выполнены в разных жанрах – есть и абстракционизм, и графика и декоративно-прикладное искусство. Еженедельно выставка будет обновляться новыми работами.
© Sputnik / Томас Тхайцук Выставка "Летняя галерея" в Центральном выставочном зале
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка "Летняя галерея" в Центральном выставочном зале
© Sputnik / Томас Тхайцук Выставка "Летняя галерея" в Центральном выставочном зале
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка "Летняя галерея" в Центральном выставочном зале
© Sputnik / Томас Тхайцук Выставка "Летняя галерея" в Центральном выставочном зале
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка "Летняя галерея" в Центральном выставочном зале
© Sputnik / Томас Тхайцук Выставка "Летняя галерея" в Центральном выставочном зале
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка "Летняя галерея" в Центральном выставочном зале
© Sputnik / Томас Тхайцук Выставка "Летняя галерея" в Центральном выставочном зале
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка "Летняя галерея" в Центральном выставочном зале
© Sputnik / Томас Тхайцук Выставка "Летняя галерея" в Центральном выставочном зале
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка "Летняя галерея" в Центральном выставочном зале
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка "Летняя галерея" в Центральном выставочном зале
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка "Летняя галерея" в Центральном выставочном зале
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка "Летняя галерея" в Центральном выставочном зале
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка "Летняя галерея" в Центральном выставочном зале
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка "Летняя галерея" в Центральном выставочном зале
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка "Летняя галерея" в Центральном выставочном зале
Участница выставки, молодая художница Елена Квеквескири представила графические пейзажи Сухума, выполненные карандашом и ручкой.
"Архитектура Сухума уникальна, разнообразна, много старых исторических зданий, которые представляют уникальную ценность. Хочется рисовать все больше и больше", – отметила Елена и добавила, что подобные выставки дают возможность молодым художникам показать свой талант и получить стимул для дальнейшего творчества.
Выставка "Летняя галерея" будет открыта в ЦВЗ до 29 августа, посетить ее может любой желающий.