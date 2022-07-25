Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220725/vystavka-letnyaya-galereya-otkrylas-v-tsentralnom-vystavochnom-zale-1040500877.html
Выставка "Летняя галерея" открылась в Центральном выставочном зале
Выставка "Летняя галерея" открылась в Центральном выставочном зале
На выставке представлено несколько десятков работ известных и молодых художников из Абхазии, в том числе Владимира Воуба, Беслана Ласурия, Апщи Хагба, Адгура... 25.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-25T14:00+0300
2022-07-25T14:00+0300
сухум
выставка
в абхазии
абхазия
культура
центральный выставочный зал г. сухум
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/19/1040500192_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2b108241d1962e8bec4bc83418da9acc.jpg
CУХУМ, 25 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Открытие выставки "Летняя галерея" состоялось в Центральном выставочном зале 25 июля.Работами, представленными на выставке, можно не только любоваться, их можно и приобрести. По словам директора Центрального выставочного зала Эльвиры Арсалия, выставка пользуется большой актуальностью.Работы художников выполнены в разных жанрах – есть и абстракционизм, и графика и декоративно-прикладное искусство. Еженедельно выставка будет обновляться новыми работами.Участница выставки, молодая художница Елена Квеквескири представила графические пейзажи Сухума, выполненные карандашом и ручкой."Архитектура Сухума уникальна, разнообразна, много старых исторических зданий, которые представляют уникальную ценность. Хочется рисовать все больше и больше", – отметила Елена и добавила, что подобные выставки дают возможность молодым художникам показать свой талант и получить стимул для дальнейшего творчества.Выставка "Летняя галерея" будет открыта в ЦВЗ до 29 августа, посетить ее может любой желающий.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220724/dve-vystavki-kartin-otkroyutsya-v-sukhume-v-iyule-1040487180.html
сухум
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/19/1040500192_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d6cfe8a27c0c2f3b1b677d4bd4d6215f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
сухум, выставка, абхазия, культура, центральный выставочный зал г. сухум

Выставка "Летняя галерея" открылась в Центральном выставочном зале

14:00 25.07.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук Выставка "Летняя галерея" в Центральном выставочном зале
Выставка Летняя галерея в Центральном выставочном зале - Sputnik Абхазия, 1920, 25.07.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться на
Yandex newsTelegram
На выставке представлено несколько десятков работ известных и молодых художников из Абхазии, в том числе Владимира Воуба, Беслана Ласурия, Апщи Хагба, Адгура Пилия, Сабины Кварчелия, Лаши Габелия, Бориса Ашуба, Елены Квеквескири, Дианы Хинтба, Заура Мукба.
CУХУМ, 25 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Открытие выставки "Летняя галерея" состоялось в Центральном выставочном зале 25 июля.
Работами, представленными на выставке, можно не только любоваться, их можно и приобрести. По словам директора Центрального выставочного зала Эльвиры Арсалия, выставка пользуется большой актуальностью.

"Цель выставки – представить современное искусство как часть своей или корпоративной коллекции, частного собрания, потому что не всегда есть возможность увидеть в одном пространстве работы, которые доступны для приобретения", – сказала она.

Работы художников выполнены в разных жанрах – есть и абстракционизм, и графика и декоративно-прикладное искусство. Еженедельно выставка будет обновляться новыми работами.
© Sputnik / Томас Тхайцук Выставка "Летняя галерея" в Центральном выставочном зале
Выставка Летняя галерея в Центральном выставочном зале - Sputnik Абхазия
1/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка "Летняя галерея" в Центральном выставочном зале
© Sputnik / Томас Тхайцук Выставка "Летняя галерея" в Центральном выставочном зале
Выставка Летняя галерея в Центральном выставочном зале - Sputnik Абхазия
2/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка "Летняя галерея" в Центральном выставочном зале
© Sputnik / Томас Тхайцук Выставка "Летняя галерея" в Центральном выставочном зале
Выставка Летняя галерея в Центральном выставочном зале - Sputnik Абхазия
3/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка "Летняя галерея" в Центральном выставочном зале
© Sputnik / Томас Тхайцук Выставка "Летняя галерея" в Центральном выставочном зале
Выставка Летняя галерея в Центральном выставочном зале - Sputnik Абхазия
4/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка "Летняя галерея" в Центральном выставочном зале
© Sputnik / Томас Тхайцук Выставка "Летняя галерея" в Центральном выставочном зале
Выставка Летняя галерея в Центральном выставочном зале - Sputnik Абхазия
5/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка "Летняя галерея" в Центральном выставочном зале
© Sputnik / Томас Тхайцук Выставка "Летняя галерея" в Центральном выставочном зале
Выставка Летняя галерея в Центральном выставочном зале - Sputnik Абхазия
6/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка "Летняя галерея" в Центральном выставочном зале
1/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка "Летняя галерея" в Центральном выставочном зале
2/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка "Летняя галерея" в Центральном выставочном зале
3/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка "Летняя галерея" в Центральном выставочном зале
4/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка "Летняя галерея" в Центральном выставочном зале
5/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка "Летняя галерея" в Центральном выставочном зале
6/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка "Летняя галерея" в Центральном выставочном зале
Участница выставки, молодая художница Елена Квеквескири представила графические пейзажи Сухума, выполненные карандашом и ручкой.
"Архитектура Сухума уникальна, разнообразна, много старых исторических зданий, которые представляют уникальную ценность. Хочется рисовать все больше и больше", – отметила Елена и добавила, что подобные выставки дают возможность молодым художникам показать свой талант и получить стимул для дальнейшего творчества.
Выставка "Летняя галерея" будет открыта в ЦВЗ до 29 августа, посетить ее может любой желающий.
Центральный выставочный зал - Sputnik Абхазия, 1920, 24.07.2022
В Абхазии
Две выставки картин откроются в Сухуме в июле
Вчера, 19:12
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0