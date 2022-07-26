https://sputnik-abkhazia.ru/20220726/goskomissiya-utverdila-plan-prazdnovaniya-dnya-dobrovoltsa-v-abkhazii-1040527499.html

Госкомиссия утвердила план празднования Дня добровольца в Абхазии

Госкомиссия утвердила план празднования Дня добровольца в Абхазии

Ежегодно 15 августа в Абхазии отмечают День добровольца, посвященный людям, которые сражались вместе с абхазским народом во время ОВНА 1992-1993 годов. 26.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-26T19:33+0300

2022-07-26T19:33+0300

2022-07-26T20:04+0300

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отечественная война народа абхазии (1992-1993)

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СУХУМ, 26 июл – Sputnik. Под руководством первого вице-премьера Беслана Джопуа состоялось очередное заседание Госкомиссии по организации празднования 30-летия добровольческого движения во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, сообщается на сайте Кабмина.Также члены комиссии составили список приглашенных. В него вошли общественные организации Кабардино-Балкарской Республики, Карачаево-Черкесской Республики, Республики Адыгея, Северной Осетии, Чечни.Так как 14 августа планируется проводить памятные мероприятия, посвященные 30-летию со дня начала войны, события, связанные с добровольческим движением, планируется отмечать в период с 13 по 17 августа.Во время войны народа Абхазии в боевых действиях участвовало более двух тысяч добровольцев из разных стран. Из них 51 человек удостоены званием "Герой Абхазии", 247 человек награждены орденом Леона, 623 – медалью "За отвагу". В ходе боевых действий погибло более 260 добровольцев. В Гудауте стоит стела посвященная их памяти.Впервые День добровольца отметили 15 августа 2012 года. Традиционно в этот памятный день вспоминают защитников республики, возлагают цветы к памятникам погибших, пришедших на помощь воюющей Абхазии из республик Северного Кавказа, юга России и абхазской диаспоры за рубежом.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220614/sostoyalos-zasedanie-po-voprosu-prazdnovaniya-dnya-dobrovoltsa-v-abkhazii-1039596040.html

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новости, абхазия, добровольцы, день добровольца, отечественная война народа абхазии (1992-1993)