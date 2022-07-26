https://sputnik-abkhazia.ru/20220726/ministr-prosvescheniya-rasskazal-o-snabzhenii-shkol-uchebnikami-1040524369.html

Министр просвещения рассказал о снабжении школ учебниками

Министр просвещения рассказал о снабжении школ учебниками

Партия школьных учебников для 1-7 классов была доставлена в Абхазию при поддержке российского руководства. 26.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-26T17:33+0300

2022-07-26T17:33+0300

2022-07-26T17:33+0300

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СУХУМ, 26 июл – Sputnik. Более 90% школ обеспечены учебниками российских издательств по программе обучения с 1 по 7 классы, рассказал в интервью радио Sputnik министр просвещения и языковой политики Абхазии Инал Габлия.Министр выразил надежду, что все вопросы по доставке книг будут решены до сентября и старшие классы будут обеспечены учебниками. Что касается книг местного издательства, то с ними у школ республики проблем не будет, подчеркнул Габлия.Кроме того, по словам министра просвещения и языковой политики, идет работа над переводом учебника географии Абхазии на абхазский язык – уже есть первая версия перевода, планируется провести редакторскую проверку, доработать визуальную часть и только затем отдать в печать.В декабре министр просвещения и языковой политики Инал Габлия побывал в Москве с рабочим визитом, после чего в интервью радио Sputnik он рассказал, что благодаря поддержке российского руководства в Абхазию отправлены учебники для 1-7 классов, и учебников будет достаточно для потребности всей республики.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220420/kuteliya-roditelyam-v-abkhazii-bolshe-ne-pridetsya-samim-priobretat-rossiyskie-uchebniki--1038734762.html

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