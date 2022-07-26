https://sputnik-abkhazia.ru/20220726/na-kubani-vyyavili-33-sluchaya-zabolevaniya-covid-19-za-sutki-1040516176.html

На Кубани выявили 33 случая заболевания COVID-19 за сутки

На Кубани выявили 33 случая заболевания COVID-19 за сутки

За все время пандемии в регионе подтвердили 264773 случая коронавируса. 26.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-26T13:45+0300

2022-07-26T13:45+0300

2022-07-26T13:45+0300

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СУХУМ, 26 июл – Sputnik. Еще 33 случая заражения коронавирусной инфекцией выявлено в Краснодарском крае. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.В Краснодаре коронавирусом заболели 20 человек, в Анапе – 5, в Сочи – 3. В Красноармейском, Крымском, Кущевском, Новокубанском и Туапсинском районах по одному заболевшему. За последнюю неделю в России показатель заболеваемости коронавирусом на 100 тысяч населения вырос на 48,9%, следует из данных оперштаба.В Роспотребнадзоре призвали граждан по-прежнему соблюдать правила предосторожности и вакцинироваться, несмотря на то, что новые варианты коронавирусной инфекции переносятся не так тяжело, как первые.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220726/virusolog-sprognoziroval-pik-nyneshnego-rosta-zabolevaemosti-covid-19-1040511709.html

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коронавирусы, инфекции, вирусы, мировая пандемия коронавируса covid-19, новости, краснодарский край