https://sputnik-abkhazia.ru/20220726/virusolog-sprognoziroval-pik-nyneshnego-rosta-zabolevaemosti-covid-19-1040511709.html
Вирусолог спрогнозировал пик нынешнего роста заболеваемости COVID-19
Вирусолог спрогнозировал пик нынешнего роста заболеваемости COVID-19
В Абхазии с начала июля зарегистрировано более 50 случаев коронавирусной инфекции. 26.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-26T09:30+0300
2022-07-26T09:30+0300
2022-07-26T10:19+0300
мировая пандемия коронавируса covid-19
новости
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/08/1039012237_0:129:3181:1918_1920x0_80_0_0_4d260831b239e120a4ed1b472eaec896.jpg
СУХУМ, 26 июл – Sputnik. Пик сегодняшнего подъема заболеваемости коронавирусом будет приблизительно через месяц, рассказал в интервью РИА Новости вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.За последнюю неделю в России показатель заболеваемости коронавирусом на 100 тысяч населения вырос на 48,9%, следует из данных оперштаба.Ранее специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что новая волна COVID-19 в России неопасна, это "хвост" эпидемии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220725/minzdrav-nazval-kolichestvo-vyyavlennykh-sluchaev-covid-19-v-abkhazii-1040509937.html
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/08/1039012237_226:0:2955:2047_1920x0_80_0_0_8a0d59845c688c01e97cdef3fb7a1d21.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мировая пандемия коронавируса covid-19, новости, россия
Вирусолог спрогнозировал пик нынешнего роста заболеваемости COVID-19
09:30 26.07.2022 (обновлено: 10:19 26.07.2022)
В Абхазии с начала июля зарегистрировано более 50 случаев коронавирусной инфекции.
СУХУМ, 26 июл – Sputnik.
Пик сегодняшнего подъема заболеваемости коронавирусом будет приблизительно через месяц, рассказал в интервью РИА Новости
вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.
"Он (вариант "омикрона" BA.5 - ред.) дал подъем по всему миру, во многих странах. Те страны, которые отстали, вот сейчас в них начинается подъем. Мы в эту категорию попадаем. Поэтому подъем у нас идет. Я думаю, что где-то через месяц, наверное, будет пик, и потом это все будет снижаться", – сказал Альтштейн.
За последнюю неделю в России показатель заболеваемости коронавирусом на 100 тысяч населения вырос на 48,9%, следует из данных оперштаба.
Ранее специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что новая волна COVID-19 в России неопасна, это "хвост" эпидемии.