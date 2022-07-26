Вирусолог спрогнозировал пик нынешнего роста заболеваемости COVID-19

"Он (вариант "омикрона" BA.5 - ред.) дал подъем по всему миру, во многих странах. Те страны, которые отстали, вот сейчас в них начинается подъем. Мы в эту категорию попадаем. Поэтому подъем у нас идет. Я думаю, что где-то через месяц, наверное, будет пик, и потом это все будет снижаться", – сказал Альтштейн.