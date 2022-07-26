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Прогноз погоды в Абхазии на среду 27 июля
Прогноз погоды в Абхазии на среду 27 июля
Территория Черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием южного циклона в среду. 26.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-26T17:10+0300
2022-07-26T17:10+0300
2022-07-26T17:10+0300
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СУХУМ, 26 июл – Sputnik. В среду, 27 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и утром дождь разной интенсивности, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +14°С до +19°С, днем от +22°С до +27°С.Температура морской воды +24°С.Волнение морской воды слабое и умеренное,1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
погода в абхазии, новости, климат, лето
Прогноз погоды в Абхазии на среду 27 июля
Территория Черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием южного циклона в среду.
СУХУМ, 26 июл – Sputnik. В среду, 27 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и утром дождь разной интенсивности, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +14°С до +19°С, днем от +22°С до +27°С.
Температура морской воды +24°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное,1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-90%.