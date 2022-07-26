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Прогноз погоды в Абхазии на среду 27 июля

Прогноз погоды в Абхазии на среду 27 июля

Территория Черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием южного циклона в среду. 26.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-26T17:10+0300

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2022-07-26T17:10+0300

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СУХУМ, 26 июл – Sputnik. В среду, 27 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и утром дождь разной интенсивности, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +14°С до +19°С, днем от +22°С до +27°С.Температура морской воды +24°С.Волнение морской воды слабое и умеренное,1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.

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2022

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода в абхазии, новости, климат, лето