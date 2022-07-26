https://sputnik-abkhazia.ru/20220726/rossiya-nanesla-vysokotochnye-udary-po-inostrannomu-legionu-v-dnr-1040519385.html

Россия нанесла высокоточные удары по "Иностранному легиону" в ДНР

Россия нанесла высокоточные удары по "Иностранному легиону" в ДНР

Армия России совместно с подразделениями народной милиции Донецкой и Луганской республик ведет военную спецоперацию на Украине с 24 февраля. За это время... 26.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-26T14:14+0300

2022-07-26T14:14+0300

2022-07-26T14:29+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 26 июл – Sputnik. Российские войска нанесли высокоточные удары ракетами воздушного базирования по пункту временной дислокации подразделений "Иностранного легиона" в районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики и уничтожено более 40 иностранных наемников, большинство из которых поляки. Об этом сообщает Министерство обороны России.В результате удара оперативно-тактической авиации ВКС России по боевым позициям батальона 72-й механизированной бригады ВСУ в ДНР уничтожено более 70 националистов и склад боеприпасов.В результате ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России по военным объектам на Украине за сутки поражено: восемь пунктов управления, в том числе подразделений 14-й механизированной бригады в районе Соль ДНР, 28-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад в районе Николаева, а также 61-й пехотной бригады в районе населенного пункта Полигон Николаевской области.Кроме того, уничтожено: пусковая установка зенитно-ракетного комплекса "ОСА-АКМ" в районе Березнеговатое Николаевской области, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США в ДНР, а также восемь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Кульбакино, Явкино Николаевской области, Бахмутское, Яковлевка и Зайцево ДНР.Также Минобороны сообщает, что в рамках контрбатарейной борьбы за сутки подавлены: батарея реактивных систем залпового огня противника "Ураган", артиллерийская батарея гаубиц "Гиацинт-Б" в районе Дзержинска ДНР и шесть взводов реактивных систем залпового огня "Град" в Николаевской, Запорожской областях, Парасковиевка, Красное ДНР. Помимо этого, поражены четыре артиллерийских взвода гаубиц Д-20, семь взводов самоходных артиллерийских установок "Гвоздика", а также девять взводов орудий Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Северск, Дзержинск, Георгиевка, Водяное, Раздольное, Переездное, Подгорное, Северное ДНР, Перше Травня Днепропетровской области, Новопавловка, Затишье Запорожской области, Висунск, Калиновка Николаевской области, Пятигорское, Скрипаи и Петровка Харьковской области. ПВО России за сутки сбили два украинских беспилотника в районах населенных пунктов Дмитровка Харьковской области и Вавилово Николаевской области.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 260 самолетов, 144 вертолета, 1613 беспилотных летательных аппаратов, 358 зенитных ракетных комплексов, 4162 танка и других боевых бронированных машин, 763 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3201 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 4481 единица специальной военной автомобильной техники

https://sputnik-abkhazia.ru/20220725/iranskie-drony-shahed-mogut-vstretitsya-s-amerikanskimi-himars-na-polyakh-svo-1040509633.html

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