https://sputnik-abkhazia.ru/20220725/iranskie-drony-shahed-mogut-vstretitsya-s-amerikanskimi-himars-na-polyakh-svo-1040509633.html

Иранские дроны "Shahed" могут встретиться с американскими HIMARS на полях СВО

Иранские дроны "Shahed" могут встретиться с американскими HIMARS на полях СВО

В ходе специальной военной операции Россия способна без стеснения зеркально применять оружие и разведданные дружественных стран. 25.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-25T20:45+0300

2022-07-25T20:45+0300

2022-07-25T20:45+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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Уничтожение американских вооружений на Украинском театре военных действий (ТВД) иранскими ударными беспилотниками технологически возможно, тактически целесообразно и геополитически изящно, пишет военный эксперт Александр Хроленко.Вторая версия поставки дронов – по воздушному мосту: грузовой борт Boeing 747-300 иранской авиакомпании Qeshm Fars Air (якобы связанной с КСИР) 24 июля совершил очередной рейс в Москву.Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что российские представители дважды в июне посетили аэродром Кашан в Иране, чтобы изучить ударные беспилотники Shahed-191 и Shahed-129 с высокоточными ракетами, и это свидетельствует об интересе России к их приобретению. Разведка США сообщила, что Иран может поставить России "сотни" дронов.Не бывает дыма без огня, и все же, президент РФ Владимир Путин не обсуждал с властями Ирана поставки беспилотников в ходе визита в Тегеран 19 июля (официальная информация помощника главы государства Юрия Ушакова).Представитель МИД Ирана Нассер Канаани на вопросы журналистов по теме дронов ответил, что сотрудничество между Ираном и РФ началось еще до начала спецоперации, и в последнее время "не произошло никаких конкретных событий".Командующий сухопутными силами Ирана генерал Киомарс Хейдари 22 июля заявил, что Тегеран готов экспортировать БПЛА в дружественные страны.Таким образом, Москва и Тегеран информацию о поставках не подтвердили и не опровергли. В сложившейся ситуации Иран и Россия не обязаны оправдываться.Особенности иранских "Шахидов"Несмотря на сорокалетние санкции и противодействие стран Запада, Иран создал могущественную оборонную промышленность, высокотехнологичное авиастроение и достиг выдающихся успехов в области беспилотной авиации.Разведывательно-ударные иранские БПЛА и дроны-камикадзе восьми основных "семейств" совершили тысячи боевых вылетов в Сирии и Ираке. Отработаны технология и тактика массированных ударов целыми "эскадрильями". Восемь основных "семейств" иранских беспилотников уверенно завоевывают рынки Африки и Южной Америки. Некоторые страны приобрели готовую технику и лицензию на ее производство: Таджикистан собирает БПЛА Ababil-4, Венесуэла – дроны Mohajer-6.Издание Military Watch Magazine отмечает: "Иранские беспилотники-невидимки вскоре могут стать очень плохой новостью для Украины". На Западе считают, что Россия сделает ставку на тяжелый ударный дрон Shahed-129, в основе которого якобы заложены технологии израильского аппарата Hermes 450 и американского MQ-1 Predator.Как бы то ни было, иранский "бестселлер" Shahed-129 производится серийно почти два десятилетия, а в 2019 году на его базе создана версия для ВМС – ударный беспилотник Simorgh, способный поражать одновременно четыре цели интеллектуальными бомбами, с высокой точностью и на дальних дистанциях.Длина фюзеляжа ударного "Шахида" (Shahed-129) – около 8 м, размах крыла – 16 м. Боевая нагрузка – до 400 кг. Максимальная скорость – 150 км/час, продолжительность – до 24 часов. Боевой радиус – до 1700 км. Вооружение – четыре управляемые противотанковые ракеты Sadid-1 (аналог израильской Spike-ER) или высокоточные планирующие бомбы Sadid-345. На узлах подвески можно разместить до восьми скорострельных установок для поражения стационарных и движущихся целей.Тактико-технические характеристики тяжелого Shahed-129 позволяют эффективно решать широкий круг разведывательно-ударных задач в ходе СВО на Украине, где ранее активно действовали российские беспилотники "Иноходец" (он же "Орион", боевой радиус 300 км, скорость 200 км/час, боевая нагрузка 300 кг) и турецкие БПЛА Bayraktar-TB2 (радиус – 150 км, крейсерская скорость 130 км/час; боевая нагрузка – 150 кг).Российский ударный "Иноходец" ("Орион") готов конкурировать с лучшими мировыми образцами, имеет в арсенале ракеты "воздух – поверхность" и "воздух-воздух". Однако развивающиеся предприятия группы "Кронштадт" выпускают десятки таких машин в год, а если для специальной военной операции на Украине прямо сегодня необходимы сотни? Жизнь беспилотника в боевой обстановке – несколько недель.Страны Запада поставляют ВСУ десятки наименований вооружения - компенсируют потери БПЛА. Россия может зеркально использовать на Украинском ТВД эффективные системы и комплексы производства дружественных стран.Очевидно, массовое применение ударных беспилотников иранского производства позволит нарастить наступательный потенциал российских войск и народной милиции республик Донбасса.Технологически возможно, тактически целесообразно, геополитически – это изящный щелчок по носу Соединенным Штатам и НАТО от многополярного мира. Патрулирующие украинское небо 24/7 ударные дроны Shahed-129 ускорят уничтожение "неуловимых" РСЗО HIMARS и достижение целей специальной военной операции ВС России.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220725/rossiyskie-voyska-unichtozhili-perevalochnuyu-bazu-s-boepripasami-k-himars-na-ukraine-1040499171.html

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мнение, колумнисты, россия, украина