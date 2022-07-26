Старейшины Абхазии встретились с Ассоциацией молодежи "Апеипш"
© Sputnik / Томас Тхайцук Встреча молодежи с Советом старейшине
© Sputnik / Томас Тхайцук
Встреча со старейшинами была организована по инициативе представителей молодежи.
СУХУМ, 26 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. Встреча Совета старейшин Абхазии с представителями Ассоциации молодежи Абхазии "Апеипш" состоялась во вторник 26 июля в Медиацентре МИД Абхазии.
Мероприятие организовали по инициативе младшего поколения, которое пожелало услышать от умудренных опытом людей, какие вызовы сегодня стоят перед абхазским обществом, и что может сделать молодежь для их преодоления.
© Sputnik / Томас Тхайцук Встреча молодежи с Советом старейшине
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Встреча молодежи с Советом старейшине
© Sputnik / Томас Тхайцук Встреча молодежи с Советом старейшине
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Встреча молодежи с Советом старейшине
© Sputnik / Томас Тхайцук Встреча молодежи с Советом старейшине
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Встреча молодежи с Советом старейшине
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Встреча молодежи с Советом старейшине
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Встреча молодежи с Советом старейшине
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Встреча молодежи с Советом старейшине
Председатель Совета старейшин республики Аполлон Думаа обозначил несколько ключевых вопросов, среди которых – соблюдение национальных традиций и устоев абхазского общества, изучение абхазского языка.
"Нация, которая не обладает собственным языком, не может организовать государство. Абхазский язык и Абхазское государство – неотъемлемые друг от друга понятия, если мы не будем говорить на родном языке, если наши дети не будут говорить на абхазском, то у нас не будет будущего. Я хочу обратиться к нашему народу, чтобы они уважали наш язык, так как нас, как нацию, может спасти любовь к родному языку и к Родине", - подчеркнул он.
Еще одним фактором, который мешает развитию страны, – разобщенность в обществе, считает председатель Совета старейшин Абхазии. Этому в частности способствует создание большого количества партий, в малочисленной Абхазии достаточно несколько организаций, заявил Думаа.
© Sputnik / Томас Тхайцук Встреча молодежи с Советом старейшине
Встреча молодежи с Советом старейшине
© Sputnik / Томас Тхайцук
Кроме того, он коснулся соглашения между Абхазией и Россией о передаче государственной дачи в Пицунде. Председатель Совета старейшин поддержал руководство республики и выразил уверенность в том, что соглашение необходимо ратифицировать.
В продолжение встречи, руководитель Совета старейшин Сухума Радион Абгаджава также отметил первостепенное значение изучение абхазского языка для развития республики.
В первую очередь детей необходимо обучать абхазскому, затем уже другим языкам, так как если не выучить родной язык в раннем возрасте, то сделать это позже будет сложно, подчеркнул он. Руководитель Совета старейшин Сухума обратился к молодым с тем, чтобы они говорила на родном абхазском языке.
Участница Ассоциации молодежи Абхазии "Апеипш" Сария Касландзия поблагодарила представителей Совета старейшин республики за встречу и отметила, что для младшего поколения имеют большое значение напутствия людей, умудренных жизненным опытом. В завершение встречи его участники договорились периодически проводить подобные мероприятия.