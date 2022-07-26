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https://sputnik-abkhazia.ru/20220726/stareyshiny-abkhazii-vstretilis-s-assotsiatsiey-molodezhi-apeipsh-1040528500.html
Старейшины Абхазии встретились с Ассоциацией молодежи "Апеипш"
Старейшины Абхазии встретились с Ассоциацией молодежи "Апеипш"
Встреча со старейшинами была организована по инициативе представителей молодежи. 26.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-26T19:46+0300
2022-07-26T19:46+0300
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СУХУМ, 26 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. Встреча Совета старейшин Абхазии с представителями Ассоциации молодежи Абхазии "Апеипш" состоялась во вторник 26 июля в Медиацентре МИД Абхазии.Мероприятие организовали по инициативе младшего поколения, которое пожелало услышать от умудренных опытом людей, какие вызовы сегодня стоят перед абхазским обществом, и что может сделать молодежь для их преодоления.Председатель Совета старейшин республики Аполлон Думаа обозначил несколько ключевых вопросов, среди которых – соблюдение национальных традиций и устоев абхазского общества, изучение абхазского языка.Еще одним фактором, который мешает развитию страны, – разобщенность в обществе, считает председатель Совета старейшин Абхазии. Этому в частности способствует создание большого количества партий, в малочисленной Абхазии достаточно несколько организаций, заявил Думаа.Кроме того, он коснулся соглашения между Абхазией и Россией о передаче государственной дачи в Пицунде. Председатель Совета старейшин поддержал руководство республики и выразил уверенность в том, что соглашение необходимо ратифицировать.В продолжение встречи, руководитель Совета старейшин Сухума Радион Абгаджава также отметил первостепенное значение изучение абхазского языка для развития республики.В первую очередь детей необходимо обучать абхазскому, затем уже другим языкам, так как если не выучить родной язык в раннем возрасте, то сделать это позже будет сложно, подчеркнул он. Руководитель Совета старейшин Сухума обратился к молодым с тем, чтобы они говорила на родном абхазском языке.Участница Ассоциации молодежи Абхазии "Апеипш" Сария Касландзия поблагодарила представителей Совета старейшин республики за встречу и отметила, что для младшего поколения имеют большое значение напутствия людей, умудренных жизненным опытом. В завершение встречи его участники договорились периодически проводить подобные мероприятия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220707/privlech-vnimanie-k-abkhazskomu-yazyku-podvedeny-itogi-obschestvennoy-kampanii-1040126192.html
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общество, новости

Старейшины Абхазии встретились с Ассоциацией молодежи "Апеипш"

19:46 26.07.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук Встреча молодежи с Советом старейшине
Встреча молодежи с Советом старейшине - Sputnik Абхазия, 1920, 26.07.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Встреча со старейшинами была организована по инициативе представителей молодежи.
СУХУМ, 26 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. Встреча Совета старейшин Абхазии с представителями Ассоциации молодежи Абхазии "Апеипш" состоялась во вторник 26 июля в Медиацентре МИД Абхазии.
Мероприятие организовали по инициативе младшего поколения, которое пожелало услышать от умудренных опытом людей, какие вызовы сегодня стоят перед абхазским обществом, и что может сделать молодежь для их преодоления.
© Sputnik / Томас Тхайцук Встреча молодежи с Советом старейшине
Встреча молодежи с Советом старейшине - Sputnik Абхазия
1/3
© Sputnik / Томас Тхайцук
Встреча молодежи с Советом старейшине
© Sputnik / Томас Тхайцук Встреча молодежи с Советом старейшине
Встреча молодежи с Советом старейшине - Sputnik Абхазия
2/3
© Sputnik / Томас Тхайцук
Встреча молодежи с Советом старейшине
© Sputnik / Томас Тхайцук Встреча молодежи с Советом старейшине
Встреча молодежи с Советом старейшине - Sputnik Абхазия
3/3
© Sputnik / Томас Тхайцук
Встреча молодежи с Советом старейшине
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Встреча молодежи с Советом старейшине
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Встреча молодежи с Советом старейшине
3/3
© Sputnik / Томас Тхайцук
Встреча молодежи с Советом старейшине
Председатель Совета старейшин республики Аполлон Думаа обозначил несколько ключевых вопросов, среди которых – соблюдение национальных традиций и устоев абхазского общества, изучение абхазского языка.
"Нация, которая не обладает собственным языком, не может организовать государство. Абхазский язык и Абхазское государство – неотъемлемые друг от друга понятия, если мы не будем говорить на родном языке, если наши дети не будут говорить на абхазском, то у нас не будет будущего. Я хочу обратиться к нашему народу, чтобы они уважали наш язык, так как нас, как нацию, может спасти любовь к родному языку и к Родине", - подчеркнул он.
Еще одним фактором, который мешает развитию страны, – разобщенность в обществе, считает председатель Совета старейшин Абхазии. Этому в частности способствует создание большого количества партий, в малочисленной Абхазии достаточно несколько организаций, заявил Думаа.
© Sputnik / Томас Тхайцук Встреча молодежи с Советом старейшине
Встреча молодежи с Советом старейшине - Sputnik Абхазия, 1920, 26.07.2022
Встреча молодежи с Советом старейшине
© Sputnik / Томас Тхайцук
Кроме того, он коснулся соглашения между Абхазией и Россией о передаче государственной дачи в Пицунде. Председатель Совета старейшин поддержал руководство республики и выразил уверенность в том, что соглашение необходимо ратифицировать.
В продолжение встречи, руководитель Совета старейшин Сухума Радион Абгаджава также отметил первостепенное значение изучение абхазского языка для развития республики.
В первую очередь детей необходимо обучать абхазскому, затем уже другим языкам, так как если не выучить родной язык в раннем возрасте, то сделать это позже будет сложно, подчеркнул он. Руководитель Совета старейшин Сухума обратился к молодым с тем, чтобы они говорила на родном абхазском языке.
Привлечь внимание к абхазскому языку: подведены итоги общественной компании - Sputnik Абхазия, 1920, 07.07.2022
В Абхазии
Привлечь внимание к абхазскому языку: подведены итоги общественной кампании
7 июля, 20:03
Участница Ассоциации молодежи Абхазии "Апеипш" Сария Касландзия поблагодарила представителей Совета старейшин республики за встречу и отметила, что для младшего поколения имеют большое значение напутствия людей, умудренных жизненным опытом. В завершение встречи его участники договорились периодически проводить подобные мероприятия.
В Абхазии
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