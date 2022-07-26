https://sputnik-abkhazia.ru/20220726/stareyshiny-abkhazii-vstretilis-s-assotsiatsiey-molodezhi-apeipsh-1040528500.html

Старейшины Абхазии встретились с Ассоциацией молодежи "Апеипш"

Старейшины Абхазии встретились с Ассоциацией молодежи "Апеипш"

Встреча со старейшинами была организована по инициативе представителей молодежи. 26.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-26T19:46+0300

2022-07-26T19:46+0300

2022-07-26T19:46+0300

в абхазии

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СУХУМ, 26 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. Встреча Совета старейшин Абхазии с представителями Ассоциации молодежи Абхазии "Апеипш" состоялась во вторник 26 июля в Медиацентре МИД Абхазии.Мероприятие организовали по инициативе младшего поколения, которое пожелало услышать от умудренных опытом людей, какие вызовы сегодня стоят перед абхазским обществом, и что может сделать молодежь для их преодоления.Председатель Совета старейшин республики Аполлон Думаа обозначил несколько ключевых вопросов, среди которых – соблюдение национальных традиций и устоев абхазского общества, изучение абхазского языка.Еще одним фактором, который мешает развитию страны, – разобщенность в обществе, считает председатель Совета старейшин Абхазии. Этому в частности способствует создание большого количества партий, в малочисленной Абхазии достаточно несколько организаций, заявил Думаа.Кроме того, он коснулся соглашения между Абхазией и Россией о передаче государственной дачи в Пицунде. Председатель Совета старейшин поддержал руководство республики и выразил уверенность в том, что соглашение необходимо ратифицировать.В продолжение встречи, руководитель Совета старейшин Сухума Радион Абгаджава также отметил первостепенное значение изучение абхазского языка для развития республики.В первую очередь детей необходимо обучать абхазскому, затем уже другим языкам, так как если не выучить родной язык в раннем возрасте, то сделать это позже будет сложно, подчеркнул он. Руководитель Совета старейшин Сухума обратился к молодым с тем, чтобы они говорила на родном абхазском языке.Участница Ассоциации молодежи Абхазии "Апеипш" Сария Касландзия поблагодарила представителей Совета старейшин республики за встречу и отметила, что для младшего поколения имеют большое значение напутствия людей, умудренных жизненным опытом. В завершение встречи его участники договорились периодически проводить подобные мероприятия.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220707/privlech-vnimanie-k-abkhazskomu-yazyku-podvedeny-itogi-obschestvennoy-kampanii-1040126192.html

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