https://sputnik-abkhazia.ru/20220727/bolee-10-poezdov-zaderzhali-iz-za-skhoda-selya-v-sochi-1040533538.html

Более 10 поездов задержали в Сочи из-за схода селя

Более 10 поездов задержали в Сочи из-за схода селя

Минувшей ночью в Сочи вновь прошли обильные дожди. 27.07.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 27 июл – Sputnik. Не менее 12 пассажирских поездов и один товарный задержали на несколько часов в Сочи из-за схода селя на перегоне Чемитоквадже - Якорная Щель, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.На территории Сочи действует штормовое предупреждения по непогоде. Минувшей ночью прошли обильные дожди.К 8:00 движение поездов было восстановлено. К ликвидации последствий непогоды привлекли 24 спасателя, четыре единицы техники.Ночные ливни в Сочи вызвали подтопления на 10 придомовых территориях. Река Восточный Дагомыс вышла из берегов, снова подтопило переулок Виноградный.Сейчас осадки прекратились, объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. На курорте действует штормовое предупреждение по непогоде, работает оперштаб.В минувшую субботу в Сочи прошли залповые ливни, за час выпало не менее 76 миллиметров осадков. В результате разгула стихии оказались подтоплены 16 улиц, участки федеральных трасс, произошли ДТП, повреждения получили 28 домов. Из-за сильных дождей на улице Донской погибла женщина. На курорте был объявлен режим ЧС.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220724/udar-stikhii-posledstviya-navodneniya-v-sochi-1040480387.html

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