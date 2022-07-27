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Более 10 поездов задержали в Сочи из-за схода селя
Более 10 поездов задержали в Сочи из-за схода селя
Минувшей ночью в Сочи вновь прошли обильные дожди. 27.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-27T10:27+0300
2022-07-27T10:27+0300
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СУХУМ, 27 июл – Sputnik. Не менее 12 пассажирских поездов и один товарный задержали на несколько часов в Сочи из-за схода селя на перегоне Чемитоквадже - Якорная Щель, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.На территории Сочи действует штормовое предупреждения по непогоде. Минувшей ночью прошли обильные дожди.К 8:00 движение поездов было восстановлено. К ликвидации последствий непогоды привлекли 24 спасателя, четыре единицы техники.Ночные ливни в Сочи вызвали подтопления на 10 придомовых территориях. Река Восточный Дагомыс вышла из берегов, снова подтопило переулок Виноградный.Сейчас осадки прекратились, объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. На курорте действует штормовое предупреждение по непогоде, работает оперштаб.В минувшую субботу в Сочи прошли залповые ливни, за час выпало не менее 76 миллиметров осадков. В результате разгула стихии оказались подтоплены 16 улиц, участки федеральных трасс, произошли ДТП, повреждения получили 28 домов. Из-за сильных дождей на улице Донской погибла женщина. На курорте был объявлен режим ЧС.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220724/udar-stikhii-posledstviya-navodneniya-v-sochi-1040480387.html
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сочи, непогода, новости
Более 10 поездов задержали в Сочи из-за схода селя
10:27 27.07.2022 (обновлено: 10:35 27.07.2022)
Минувшей ночью в Сочи вновь прошли обильные дожди.
СУХУМ, 27 июл – Sputnik. Не менее 12 пассажирских поездов и один товарный задержали на несколько часов в Сочи из-за схода селя на перегоне Чемитоквадже - Якорная Щель, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.
На территории Сочи действует штормовое предупреждения по непогоде. Минувшей ночью прошли обильные дожди.
"В 04:50... поступило сообщение о том, что на перегоне Чемитоквадже - Якорная Щель, в районе ж/д станции Лазурный Берег в результате переувлажнения почвы произошел сход грязекаменной массы, повреждено две металлические контактные опоры электросети. Произошла задержка движения 12 пассажирских поездов, одного товарного поезда", – говорится в сообщении.
К 8:00 движение поездов было восстановлено. К ликвидации последствий непогоды привлекли 24 спасателя, четыре единицы техники.
Ночные ливни в Сочи вызвали подтопления на 10 придомовых территориях. Река Восточный Дагомыс вышла из берегов, снова подтопило переулок Виноградный.
Сейчас осадки прекратились, объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. На курорте действует штормовое предупреждение по непогоде, работает оперштаб.
В минувшую субботу в Сочи прошли залповые ливни, за час выпало не менее 76 миллиметров осадков. В результате разгула стихии оказались подтоплены 16 улиц, участки федеральных трасс, произошли ДТП, повреждения получили 28 домов. Из-за сильных дождей на улице Донской погибла женщина. На курорте был объявлен режим ЧС.